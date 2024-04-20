Палата представителей США приняла законопроект о дополнительной помощи Украине

Фото: iStock/Andrii Atanov
Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о выделении дополнительной помощи Украине.
Документ предполагает выделение военной помощи почти на 61 миллиард долларов.
Ранее в этот день конгрессмены одобрили законопроект о конфискации российских замороженных активов в пользу Украины. Средства будут затрачены на обеспечение компенсации Украине и восстановление страны. Также документом вводится запрет на разморозку этих активов.
Отметим, что в субботу палата представителей также рассмотрит законопроекты об ужесточении санкций в отношении России и Ирана, поддержки Тайваня и Израиля.
Читайте также:
Конгресс США начал рассматривать законопроекты о помощи Киеву и активах России
В Конгрессе США приняли законопроект о конфискации российских активов
WP: В США готовы к отправке пакета военной помощи Украине
Анастасия Чинкова