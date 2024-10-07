Кремль: Путин и Эрдоган встретятся на саммите БРИКС в Казани

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин встретится со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом в рамках саммита БРИКС в Казани. Как уточнили в Кремле, договоренность об отдельной встрече глав государств официально подтверждена.
«Лидеры выразили удовлетворение конструктивным характером российско-турецких отношений и готовность к дальнейшему тесному взаимодействию», — сказано в публикации Кремля.Кроме того, Путин и Эрдоган в телефонной беседе обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и другие актуальные темы. Турецкий лидер поздравил главу государства с 72-летием.
Саммит БРИКС пройдет в Казани в период с 22 по 24 октября. Эксперты отмечали, что БРИКС все больше интересует другие страны. В частности, упоминалось, что объединение привлекательно учетом интересов всех государств-участников, в отличие от НАТО.
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