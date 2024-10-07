«Где ты это видел?»: Лукашенко необычно поприветствовали в Москве — видео

Фото: сайт Кремля
Российский дипломат поприветствовал президента Белоруссии Александра Лукашенко словами «Ваше превосходительство».
Видеокадры опубликовал Telegram-канал «Пул первого». На записи также слышно, что Лукашенко весьма удивлен такому обращению в свой адрес.
Лукашенко прилетел в столицу в рамках рабочего визита, а именно, чтобы поучаствовать в саммите СНГ. Перед этим была информация, что глава РБ неформально встретится с лидерами стран-участниц содружества.
Ранее Лукашенко заявлял, какие действия воспринимаются, как повод для начала военных действий. Поводом для такого заявления послужили сообщения о приближающихся дронах к винтокрылой машине Лукашенко.
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«Какое Превосходительство? Где ты это видел?» — изумленно отреагировал политик.
Лукашенко прилетел в столицу в рамках рабочего визита, а именно, чтобы поучаствовать в саммите СНГ. Перед этим была информация, что глава РБ неформально встретится с лидерами стран-участниц содружества.
Ранее Лукашенко заявлял, какие действия воспринимаются, как повод для начала военных действий. Поводом для такого заявления послужили сообщения о приближающихся дронах к винтокрылой машине Лукашенко.
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Никита Кротов