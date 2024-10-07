Служба внешней разведки назвала причастных к подрыву «Северных потоков»

Фото: сайт Кремля
Служба внешней разведки России имеет доказательства о прямой причастности США и Великобритании к подрыву «Северных потоков». Об этом заявил директор ведомства Сергей Нарышкин. По его данным, разведка располагает достоверной информацией о том, что эти страны связаны с диверсией на газопроводах.
Напомним, диверсии на обоих ветках газопровода «Северный поток» произошли 26 сентября 2022 года. 14 августа стало известно, что Генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест украинца в связи с подрывами «Северных потоков».
Ранее сообщалось о нескольких арестах по этому делу. Один из них выдали гражданину Украины, который якобы успел оперативно покинуть сначала Германию, а затем Польшу на автомобиле украинского посольства. Одно из изданий обнародовало фотографию, по которой удалось выяснить личность этого человека. Им оказался дайвер из Киева Владимир Журавлёв. Есть информация, что у него в сообщниках была супружеская пара.
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