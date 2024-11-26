Кремль: Путин обсудит с Токаевым стратегическое партнёрство во время визита в Казахстан

Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев (Фото: kremlin.ru)
Президент РФ Владимир Путин в рамках своего визита в Казахстан проведёт переговоры с Касым-Жомартом Токаевым, сообщила пресс-служба Кремля.
Владимир Путин посетит Казахстан 27-28 ноября, он будет участвовать в сессии Совета коллективной безопасности (СКБ) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Астане.
После переговоров Российская Федерация и Казахстан подпишут совместное заявление и некоторые межправительственные, межведомственные и коммерческие документы, обратила внимание пресс-служба Кремля.
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«Планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества в различных областях, в том числе с учетом председательства в текущем году Казахстана в ОДКБ, а России — в Содружестве Независимых Государств и БРИКС», — говорилось на сайте Кремля.
После переговоров Российская Федерация и Казахстан подпишут совместное заявление и некоторые межправительственные, межведомственные и коммерческие документы, обратила внимание пресс-служба Кремля.
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Ольга Енгалычева