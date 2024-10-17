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Токаев указал на непобедимость России

17 октября 2024, 13:52
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Россия в военном отношении непобедима. С таким заявлением выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе пленарного заседания Astana Think Tank Forum.
Он отметил, что говорил о непобедимости России и в ходе переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем. По словам Токаева, факт непобедимости Москвы подтверждается как военным потенциалом страны и поддержкой населением политики президента Владимира Путина, так и богатой историей страны.

В связи с этим глава Казахстана призвал искать пути мирного урегулирования конфликта с Украиной. В противном случае вспыхнет война за взаимное истребление, которая является дорогой в бездну.



Токаев добавил, что поддерживает реалистичные планы урегулирования, представленные рядом стран, в том числе Китаем и Бразилией.

В заключение глава государства отметил, что стремление к миру путём конструктивного диалога является не признаком слабости, а проявлением стратегического благоразумия.

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Володин: Законопроект о запрете пропаганды чайлдфри принят в первом чтении
17 октября 2024, 14:06

Фото: сайт Кремля

Законопроект, защищающий людей от пропаганды отказа от деторождения, принят Государственной думой РФ в первом чтении. Документ поддержали 388 депутатов.
Об этом в своём телеграм-канале написал спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что российские законотворцы продолжают формировать единое правовое поле по защите детей, семьи и традиционных ценностей. Председатель Госдумы подчеркнул, насколько важно сейчас оградить людей, особенно подрастающее поколение, от навязывания идеологии отказа от деторождения (так называемой идеи чайлдфри) в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе.

Глава депутатского корпуса также подчеркнул, что речь идёт именно о запрете пропаганды идеи отказа от деторождения, а запретить женщине принимать решение рожать ей или нет, никто не сможет. Такое решение она может принимать только сама, так же как и сама будет определять, с кем она желает посоветоваться об этом, отметил Володин.

Однако ни под каким видом не должно быть пропаганды, оказывающей давление на женщину при принятии ею решения о рождении ребёнка. Что сейчас мы можем постоянно наблюдать в США и Европе, заключил спикер Госдумы.

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В Германии оценили «план победы» Зеленского
Шольц: позиция Германии по «плану победы» Зеленского не изменилась
17 октября 2024, 13:15

Фото: iStock/alzay

Позиция ФРГ по «плану победы» Владимира Зеленского не изменилась после его официального обнародования. Об этом заявил журналистам канцлер ФРГ Олаф Шольц по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе.
«Вы знаете позицию Германии по вопросам, затронутым там. На этот счет ничего не поменялось», — заявил Шольц.
Накануне Зеленский представил в Верховной раде подготовленный им «план победы».

Первый, и самый главный, пункт в плане Зеленского — это скорейшее вступление Украины в НАТО. Второй пункт предусматривает перенос боевых действий на территорию России. Туда входит разрешение на использование западных ракет для ударов по России и согласие сбивать российские ракеты над Украиной. Третий пункт содержит план по сдерживанию ядерного потенциала России. В четвертом пункте Зеленский предложил Евросоюзу и США полезные ископаемые. Согласно последнему пункту, после победы над Россией украинские военные будут делиться ценным опытом с военными НАТО.

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Журналист Боуз кратко оценил готовность Шольца к переговорам с Путиным
17 октября 2024, 13:14

Фото: сайт Кремля

Журналист из Ирландии Чей Боуз обратил внимание, что федеральный канцлер Германии Олаф Шольц выразил готовность к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным. Это намерение репортёр прокомментировал буквально одной фразой.
Понятно, что такие переговоры, если они состоятся, будут посвящены конфликту на Украине и возможностям его мирного урегулирования. С этой точки зрения Боуз и оценил намерение канцлера ФРГ.

«Было ли такое намерение Шольца продиктовано горящими танками Leopard или горящей экономикой Германии, непонятно, но, в любом случае, лучше поздно, чем никогда», — написал журналист на своей странице в социальной сети Х.

Накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о необходимости непременного участия России в следующей мирной конференции по Украине, а также о своей готовности к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным.

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«Экстремистский»: Военэксперт Баранец раскрыл три тайные пункта плана Зеленского
Военэксперт Баранец: Запад не согласится на «план победы» Зеленского
17 октября 2024, 13:13

Фото: сайт Кремля

16 октября президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Верховной раде, представил свой «план победы». Официально в нем пять пунктов, однако существуют еще три, которые президент Украины не огласил.
Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с «Радио 1» заявил, что так называемый «план мира» Владимира Зеленского является планом войны против России, и об этом говорят не только всем известные пять пунктов плана, но и те три, про которые Зеленский говорить отказался.

«В тех загадочных трех пунктах, которые он отказался оглашать, которые закрыты в этом плане, тоже много есть. В них четко проговорено, каким должно быть оружие, чтобы разрушать логистику России далеко от линии фронта, уничтожать объекты накопления и производства, бить по объектам живой силы России», — объяснил Баранец.

По его мнению, план — на «воздушной подушке», потому что пожеланий в нем больше, чем может быть реализовано.

«План из ряда вон экстремистский, авантюрный. Посмотрите на Запад, он помалкивает, тем более что ему дали три месяца. Это вообще дипломатическое хамство и невежество Зеленского. У меня большие сомнения, что Запад на эти требования согласится», — сообщил Баранец.

Ранее военный обозреватель прокомментировал все пункты плана Зеленского, сказав, что тот продает Украину как колонию Запада.

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«Продает Украину»: Военэксперт раскрыл значение каждого пункта «плана победы» Зеленского
Военэксперт Баранец о «плане мира» Зеленского: все нацелено на разрушение России
17 октября 2024, 12:38

16 октября президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Верховной раде, представил свой «план победы».
Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с «Радио 1» заявил, что так называемый «план мира» Владимира Зеленского является планом войны против России.

«Все пять пунктов этого плана, а также три, еще не обнародованные Зеленским, нацелены на то, чтобы разгромить и разрушить Россию», — сообщил военный обозреватель.

Он прокомментировал каждый пункт из плана Зеленского, чтобы объяснить, о чем он и к чему может привести.

1. Украину должны пригласить в НАТО уже сейчас.

«Это, по сути, ультиматум Западу. Более того, он дал на все это три месяца. Он как будто директор колхоза и дает указания, что и к какому сроку сделать. И тут, безусловно, есть аспект несбыточности принятие Украины в НАТО, потому Вашингтон, Брюссель, Париж, Берлин пока не дают согласия и открыто говорят, что в ближайшие время принятие Украины в северо-атлантический альянс не предвидится», — сказал Баранец.

2. Украина должна наращивать собственное производство, а также выпросить еще помощи от Запада. Сюда же входит снятие ограничений на применение дальнобойных ракет вглубь территории России.

«Фактически получается, что Зеленский продает Украину как колонию Запада и обязывает его обеспечивать оборону своей страны, что выбрасывает на помойку и политический, и экономический, и военный суверенитет Украины», — высказался эксперт.

3. Разместить на Украине иностранные силы неядерного сдерживания.

«Призывает Запад для размещения своих военных баз и объектов на его территории. В российском плане, который мы еще до начала СВО передавали Киеву, есть принципиально важный пункт: никаких военных баз, никаких военных объектов на территории Украины. Зеленский здесь предлагает совершенно противоположную точку зрения, чтобы разрушить российскую оборонную машину», — прокомментировал военный обозреватель.

4. Украина предлагает подписать Западу специальное соглашение о совместной защите и инвестировании в добычу ценных ресурсов.

«Здесь Зеленский открыто продает Украину иностранцам. Он приглашает их проникать в недра, выгребать природные ресурсы Украины, вместе якобы хозяйничать, а по сути заманивает, чтобы вынудит Запад защищать эти территории, которые будут предоставлены иностранным компаниями», — рассказал он.

5. После окончания СВО украинские военные будут делиться своим бесценным опытом с НАТО.

«Смешной пункт. Зеленский обещает Западу, что после окончания СВО ВСУ могут заместить американские базы на территории Европы. Ловко придумано, но это из области мечтаний», — заключил Виктор Баранец.

По словам собеседника, Запад не согласится на подобные «требования» украинского лидера.

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Минтруд РФ предложил ввести добровольные социальные взносы для самозанятых
17 октября 2024, 12:14

Фото: istockphoto/fotoksa

В министерстве труда и социальной защиты РФ (Минтруд) подготовили новую версию законопроекта о проведении эксперимента по добровольному социальному страхованию для самозанятых на случай временной нетрудоспособности.
Документ был представлен на общественном совете при ведомстве в сентябре нынешнего года, сообщают «Ведомости». А вынесение законопроекта на обсуждение в правительстве запланировано на октябрь 2024 года. Начать эксперимент предполагается с 1 января 2026 года, а его завершение совпадёт с окончанием действия режима «налог на профессиональный доход», которое запланировано на 31 декабря 2028 года.

Тариф добровольных страховых взносов предложено установить в размере 3,84% от страховой суммы. Она будет составлять 35 или 50 тысяч рублей, на выбор. Соответственно, ежемесячная сумма страхового платежа составит 1 344 или 1 920 рублей. Также планируется применение понижающих и повышающих коэффициентов.

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Spiegel: Германия станет целью нападения России в случае глобального конфликта
17 октября 2024, 11:41

Фото: istockphoto/photosvit

Германия в любом случае стала бы для России целью нападения в случае развития глобального конфликта. Причина очевидна: географическое расположение ФРГ прямо в центре Европы.
Об этом заявила немецкий оборонный эксперт и глава исследовательской группы по политике безопасности в Фонде науки и политики (SWP) Клаудиа Майор. Её слова приводит немецкое издание Der Spiegel. По словам эксперта, размещение на территории Германии американских крылатых, баллистических и гиперзвуковых ракет, которое запланировано на 2026 год, будет неминуемо способствовать эскалации конфликта с Россией.

Майор считает, что риск существует «из-за намерений и возможностей» России. Она подчеркнула, что Германия является логистическим центром НАТО в Европе, войска и ресурсы для обороны, например, Польши или Прибалтики будут следовать через немецкую территорию. Именно поэтому в случае конфликта ФРГ станет приоритетной целью для России, заключила эксперт.

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Харрис заявила, что в случае победы на выборах не продолжит курс Байдена
17 октября 2024, 11:12

Фото: РИА Новости/Стрингер

Вице-президент США и кандидат на пост главы государства от партии демократом Камала Харрис заявила, что в случае победы на выборах не станет продолжать президентский курс Джо Байдена. Об этом она сообщила в интервью телеканалу Fox News.
Она отметила, что её правление будет отличаться от стратегии, которой следует нынешний глава государства. Харрис собирается привнести в политику свой жизненный и профессиональный опыт, а также свежие и передовые идеи.

Харрис подчеркнула, что представляет новое поколение лидерства.

К тому же она добавила, что, в отличие от Байдена, не провела большую часть своей карьеры в Вашингтоне.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. От Демократической партии выдвинута Камала Харрис, а кандидатом от Республиканской партии стал экс-глава государства Дональд Трамп.

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Реакция Сырского на план Зеленского вызвала смех в США
В США заметили странное поведение Сырского во время зачитывания «плана победы»
17 октября 2024, 10:29

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон посмеялся, когда обсуждал с подполковником ВС США в отставке Дэниэлом Дэвисом выражение лица главкома ВСУ Александра Сырского во время зачитывания «плана победы» Владимиром Зеленским.
Джонсон и Дэвис отметили, что на лицах украинских чиновников читалась озабоченность и неоднозначность, хоть они и периодически вставали, и хлопали. Особенно аналитики обратили внимание на лицо главкома ВСУ Сырского.

«Это выглядит (аплодисменты Сырского — Прим. ред.), будто у вас завис браузер. Это тот случай, когда прямо перед камерами на вас нацелили пулеметы и сказали, чтобы вы вставали и хлопали», — отметил Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.

Джонсон в свою очередь подчеркнул, что подобная реакция на «план победы» указывает несоответствие между словами Зеленского и реальностью.

Накануне Зеленский представил в Верховной раде подготовленный им «план победы». Первым пунктом числится приглашение Украины в НАТО в ближайшее время. Второй пункт отмечает перевод боевых действий на территорию России.

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