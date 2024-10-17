Токаев указал на непобедимость России

Фото: сайт Кремля
Россия в военном отношении непобедима. С таким заявлением выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе пленарного заседания Astana Think Tank Forum.
Он отметил, что говорил о непобедимости России и в ходе переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем. По словам Токаева, факт непобедимости Москвы подтверждается как военным потенциалом страны и поддержкой населением политики президента Владимира Путина, так и богатой историей страны.
В связи с этим глава Казахстана призвал искать пути мирного урегулирования конфликта с Украиной. В противном случае вспыхнет война за взаимное истребление, которая является дорогой в бездну.
Токаев добавил, что поддерживает реалистичные планы урегулирования, представленные рядом стран, в том числе Китаем и Бразилией.
В заключение глава государства отметил, что стремление к миру путём конструктивного диалога является не признаком слабости, а проявлением стратегического благоразумия.
Читайте также:
Казахстан решил воздержаться от подачи заявки в БРИКС
Казахстан не будет резервировать бензин в РФ в этом году
Глава Казахстана назвал роль международного консорциума в строительстве АЭС
В связи с этим глава Казахстана призвал искать пути мирного урегулирования конфликта с Украиной. В противном случае вспыхнет война за взаимное истребление, которая является дорогой в бездну.
Токаев добавил, что поддерживает реалистичные планы урегулирования, представленные рядом стран, в том числе Китаем и Бразилией.
В заключение глава государства отметил, что стремление к миру путём конструктивного диалога является не признаком слабости, а проявлением стратегического благоразумия.
Читайте также:
Казахстан решил воздержаться от подачи заявки в БРИКС
Казахстан не будет резервировать бензин в РФ в этом году
Глава Казахстана назвал роль международного консорциума в строительстве АЭС
Анастасия Чинкова