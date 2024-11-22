Обращение Путина заставило президента Казахстана принять срочные меры

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил принять меры для усиления безопасности основных военных и гражданских объектов страны. Об этом сообщил его пресс-секретарь Берик Уали, передает РИА Новости.
Срочные распоряжения даны премьер-министру, руководителю администрации президента, главам силовых структур и мэрам городов. Также о мерах для усиления безопасности были проинформированы спикеры обеих палат парламента.
Уали подчеркнул, что ситуация в Казахстане находится под контролем, несмотря на ухудшение обстановки вокруг Украины. Казахстан продолжает настаивать на прекращении конфликта и начале мирных переговоров.
Ранее стало известно, что послы Казахстана на Украине рекомендуют своим гражданам покинуть приближенные к зонам активных боевых действий территории или уехать из республики в целях безопасности.
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Уали подчеркнул, что ситуация в Казахстане находится под контролем, несмотря на ухудшение обстановки вокруг Украины. Казахстан продолжает настаивать на прекращении конфликта и начале мирных переговоров.
Ранее стало известно, что послы Казахстана на Украине рекомендуют своим гражданам покинуть приближенные к зонам активных боевых действий территории или уехать из республики в целях безопасности.
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Мария Моисеева