Путин принял участие в тренировке стратегических ядерных сил по видеосвязи
Президент России Владимир Путин по видеосвязи участвовал в плановой тренировке стратегических ядерных сил. Об этом сообщает официальный сайт Кремля.
Глава государства вышел на связь с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и отметил, что все задачи тренировки выполнены, а также проверен уровень подготовки органов военного управления.
В ходе учений осуществлён пуск баллистической ракеты «Синева» с атомного подводного ракетного крейсера «Брянск» из акватории Баренцева моря. Кроме того, задействованы крылатые и межконтинентальные баллистические ракеты, ракетные комплексы «Ярс» и самолёты дальней авиации Ту-95МС.
Кремль подчеркнул, что тренировка носила плановый характер и направлена на поддержание боеготовности стратегических ядерных сил.
