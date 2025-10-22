Канада отменила контракт на поставку Украине бронетранспортеров
Власти Канады официально отменили контракт на поставку Украине 25 восстановленных бронетранспортеров LAV. Об этом сообщил канадский министр национальной обороны Дэвид Макгинти, передает CBC News.
В 2023 году Министерство обороны Канады передало 25 старых бронетранспортеров компании Armatec Survivability в Дорчестере для их восстановления и последующей отправки в Киев. Однако, как заявил Макгинти в ходе заседания комитета по обороне Палаты общин, отвечая на вопросы представителей оппозиции, контракт с компанией был расторгнут.
Министр обороны не стал раскрывать причины отмены контракта и другие подробности, связанные с этим решением. Представители компании также воздержались от комментариев, ссылаясь на обязательства по сохранению коммерческой тайны.
Читайте также: