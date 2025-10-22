Канада отменила контракт на поставку Украине бронетранспортеров

22 октября 2025, 11:19

CBC News: Канада отменила контракт на поставку Украине 25 бронетранспортеров

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Власти Канады официально отменили контракт на поставку Украине 25 восстановленных бронетранспортеров LAV. Об этом сообщил канадский министр национальной обороны Дэвид Макгинти, передает CBC News.