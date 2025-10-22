Зеленский подписал закон о направлении подразделений ВСУ в другие страны

22 октября 2025, 11:41

Украина направит военных в Великобританию и Турцию для освоения военной техники

Фото: Istock/Olena_Z

Владимир Зеленский подписал документ «Об одобрении указа «О направлении подразделений Вооружённых сил Украины в другие государства». Верховная рада Украины опубликовала на своём сайте информацию о новом законе.





Зеленский внёс инициативу 22 сентября, а парламент одобрил её 9 октября. Закон позволяет направлять подразделения ВСУ в Турцию и Великобританию для освоения сложной военной техники.



Согласно закону, 106 военнослужащих отправятся в Турцию для работы на корвете ВМС «Гетман Иван Мазепа». В Великобританию планируют направить 214 военных. Они будут обслуживать противоминные корабли «Черкассы», «Чернигов», «Мариуполь», «Мелитополь», «Геническ» и управлять дивизионом противоминных кораблей флотилии.



Ранее Владимир Зеленский сообщил о подготовке нового пакта по обороне между Украиной и европейскими странами. Соглашение определит обновленные рамки сотрудничества.

