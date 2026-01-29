Кремль развёл форматы переговоров по Украине

29 января 2026, 18:19

Песков заявил, что диалог в Абу-Даби не связан со стамбульскими встречами

Дмитрий Песков (Фото: www.kremlin.ru)

Переговоры, прошедшие в Абу-Даби, не являются продолжением или развитием прошлогодних контактов в Стамбуле. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подчеркнув, что речь идёт о принципиально ином переговорном формате.