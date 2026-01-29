Кремль развёл форматы переговоров по Украине
Переговоры, прошедшие в Абу-Даби, не являются продолжением или развитием прошлогодних контактов в Стамбуле. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подчеркнув, что речь идёт о принципиально ином переговорном формате.
Отвечая на вопрос о возможной преемственности, представитель Кремля отметил, что встречи в столице ОАЭ отличаются и по характеру, и по содержанию. Таким образом, Москва не рассматривает их как прямое продолжение стамбульского трека.
Напомним, трехсторонние переговоры России, Украины и США прошли в Абу-Даби 23–24 января. По их итогам президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что стороны обсуждали план из 20 пунктов и ряд «проблемных вопросов», число которых, по его словам, сократилось.
При этом позиция Киева по территориальному вопросу осталась неизменной — именно эту тему Кремль ранее называл ключевой в переговорном процессе.
Читайте также: