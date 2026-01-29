«Экстравагантный, но с ума не сходит»: В России оценили психологическое состояние Трампа

29 января 2026, 15:36

Политолог Вайнер: Трамп – экстравагантный, но не сумасшедший

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп является экстравагантным мультимиллиардером, но не сумасшедшим. Такое мнение выразил политический обозреватель Грег Вайнер.





Ранее издание Politico со ссылкой на собственные источники сообщило, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил обеспокоенность «психическим состоянием» Трампа после личной встречи. Сам же Фицо опроверг эту информацию.



«Никто ничего не слышал, никто ничего не видел, нет никаких свидетелей, но это не помешало Politico придумать ложь», — приводят argumenti.ru слова премьера Словакии.

«Премьер-министр Словакии – человек достаточно закомплексованный. Он не часто общался с мультимиллиардерами. Фицо считает, что руководителей государств надо предельно уважать, холить и лелеять», — сказал политолог Общественной Службе Новостей.