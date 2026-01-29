«Экстравагантный, но с ума не сходит»: В России оценили психологическое состояние Трампа
Президент США Дональд Трамп является экстравагантным мультимиллиардером, но не сумасшедшим. Такое мнение выразил политический обозреватель Грег Вайнер.
Ранее издание Politico со ссылкой на собственные источники сообщило, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил обеспокоенность «психическим состоянием» Трампа после личной встречи. Сам же Фицо опроверг эту информацию.
«Никто ничего не слышал, никто ничего не видел, нет никаких свидетелей, но это не помешало Politico придумать ложь», — приводят argumenti.ru слова премьера Словакии.
По мнению Вайнера, Трамп всю жизнь был председателем различных советов директоров, а Роберт Фицо является человеком другой культуры из маленького европейского государства, и у него нет опыта общения с серьезными экстравагантными политическими лидерами.
«Премьер-министр Словакии – человек достаточно закомплексованный. Он не часто общался с мультимиллиардерами. Фицо считает, что руководителей государств надо предельно уважать, холить и лелеять», — сказал политолог Общественной Службе Новостей.
Трамп же, по его словам, уважает только тех людей, у которых денег и золота больше, чем у него самого. Так, Вайнер считает американского лидера «экстравагантным мультимиллиардером», каких в Америке много. Эксперт уверен, что с ума президент США не сходит.