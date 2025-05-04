Кремль: Си Цзиньпин примет участие в торжествах по случаю 80-летия Победы

Си Цзиньпин (Фото: kremlin.ru)
С 07 по10 мая Россию посетит председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Он примет участие в юбилейных торжествах по случаю Дня Победы.
Об этом сообщает официальный телеграм-канал Кремля. В ходе переговоров на высшем уровне будут обсуждаться ключевые вопросы развития всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и актуальные темы международной и региональной повестки.
Во время визита китайского лидера в Москву будет подписан ряд двусторонних межправительственных и межведомственных документов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил: Москва готовится к приезду Си Цзиньпина и придает большое значение его визиту. Он также отметил, что на торжественные мероприятия в честь Дня Победы приедет «очень значительное количество» глав разных государств, чтобы отпраздновать этот день вместе с президентом России Владимиром Путиным.
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Во время визита китайского лидера в Москву будет подписан ряд двусторонних межправительственных и межведомственных документов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил: Москва готовится к приезду Си Цзиньпина и придает большое значение его визиту. Он также отметил, что на торжественные мероприятия в честь Дня Победы приедет «очень значительное количество» глав разных государств, чтобы отпраздновать этот день вместе с президентом России Владимиром Путиным.
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Александр Бойцов