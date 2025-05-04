Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Кремль: Си Цзиньпин примет участие в торжествах по случаю 80-летия Победы

Кремль: Си Цзиньпин примет участие в торжествах по случаю 80-летия Победы

Си Цзиньпин (Фото: kremlin.ru)

Си Цзиньпин (Фото: kremlin.ru)

С 07 по10 мая Россию посетит председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Он примет участие в юбилейных торжествах по случаю Дня Победы.
Об этом сообщает официальный телеграм-канал Кремля. В ходе переговоров на высшем уровне будут обсуждаться ключевые вопросы развития всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и актуальные темы международной и региональной повестки.
Во время визита китайского лидера в Москву будет подписан ряд двусторонних межправительственных и межведомственных документов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил: Москва готовится к приезду Си Цзиньпина и придает большое значение его визиту. Он также отметил, что на торжественные мероприятия в честь Дня Победы приедет «очень значительное количество» глав разных государств, чтобы отпраздновать этот день вместе с президентом России Владимиром Путиным.

Читайте также:

India Today: Министр обороны Индии Сингх не приедет в Москву 9 мая из-за теракта

Захарова ответила Трампу на его слова о роли США во Второй мировой войне

Песков: В Москве на Параде Победы ожидается более 20 глав государств
#москва
#мероприятия
#дмитрий песков
#си цзиньпин
India Today: Министр обороны Индии Сингх не приедет в Москву 9 мая из-за теракта
04 мая 2025, 09:31

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Глава министерства обороны Индии Раджнатх Сингх, возможно, не будет присутствовать на праздновании Дня Победы 9 мая в Москве. Это связано с обострением напряжённости между Индией и Пакистаном.
Об этом сообщает издание India Today со ссылкой на собственные источники. Изначально приглашение посетить Парад Победы в Москве 9 мая направлялось премьер-министру Индии Нарендре Моди. Однако его поездка была отменена после террористической атаки в Пахалгаме (индийская союзная территория Джамму и Кашмир), в результате которой погибли 27 человек. Ответственность за теракт взяла на себя группировка под названием «Фронт сопротивления», зашедшая на союзную территорию из Пакистана.

Премьер-министра должен был заменить глава министерства обороны страны, однако и Сингх отказался от визита в Москву из-за обострения отношений с Пакистаном. В этом случае главу Минобороны заменит его заместитель Санджай Сетх. Сообщается, что Индия рассматривает возможность выхода из соглашения о прекращении огня с Пакистаном.

Читайте также:

Песков: премьер Индии Нарендра Моди не приедет в РФ на парад Победы

HТ: Пакистан вновь нарушил режим прекращения огня на границе с Индией

В Госдуме оценили возможность войны между Индией и Пакистаном
#соглашения
#теракт
#индия
#парад
#9 мая
#страны
#парад победы
#минобороны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Эстонии скопилась очередь из желающих пересечь границу с Россией
04 мая 2025, 08:30

Фото: istockphoto/Pablo Utrilla

Эстония открыла пограничный пропускной пункт в Нарве на границе с Россией, который не функционировал три дня из-за учений. В результате на эстонской стороне скопилась очередь из желающих проехать в Ивангород.
Об этом сообщает РБК. Уточняется, что пограничный переход был открыт 3 мая в 07:00 утра, однако первые желающие пересечь границу начали собираться ещё в два часа ночи. В результате в течение дня время ожидания составляло от трёх с половиной до восьми часов.

Эстонские власти закрыли Международный пункт пропуска Нарва — Ивангород 30 апреля. Это было сделано для проведения совместных учений полиции, пограничной охраны, Сил обороны и добровольцев Кайтселийта (Союз обороны). На время учений переход был передан в распоряжение военных. Мост минировали, отрабатывалась эвакуация жителей Нарвы на случай военного вторжения.

Читайте также:

МВД Эстонии не видит причин для закрытия границы с Россией

Эстония планирует совместно с Россией измерить фарватер реки Нарвы

Эстония может установить буи с лезвиями для защиты от мигрантов
#мост
#эвакуация
#переход
#пропуска
#эстония
#граница
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Аналитик Меркурис: Евросоюз заранее запланировал конфликт с Россией
04 мая 2025, 08:10

Фото: istockphoto/ffikretow

Евросоюзу необходим конфликт с Россией. Он нужен европейским политикам для продвижения своих интересов среди стран-участниц объединения.
Такое мнение высказал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала. Он подчеркнул, что главная проблема ЕС лежит в самом его «сердце».

«Лидеры Европы в течение последних десяти лет создавали проект евроинтеграции, и они используют бессмысленный конфликт с Россией, чтобы ускорить процесс евроинтеграции», — сказал эксперт.

По его словам, для достижения этих планов европейским политикам всегда нужен был конфликт, чтобы ускорить процесс интеграции и лоббировать свои интересы.

«Используя идею конфликта, они продвигают еврооблигации, выпущенные не каким-либо государством, а самим ЕС, Брюссель теперь думает о своей собственной армии и собирает свои налоги», — подытожил Меркурис.

Читайте также:

Политолог раскрыл, чем обернется участие Европы в украинском урегулировании

Аналитик Риттер: Евросоюз и НАТО разваливаются

SC: Евросоюз может умереть к 2040 году при продолжении текущей политики
#эксперт
#конфликт
#налоги
#сердце
#проект
#мнение
#youtube
#ес
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Дипломат Ким: В США акции к 80-летию Победы не обошлись без провокаций
04 мая 2025, 07:48

Фото: istockphoto/Anton Gaev

В Вашингтоне впервые за шесть последних лет состоялось шествие «Бессмертного полка». Проведение памятных акций, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, не обошлось без попыток провокаций.
Об этом сообщил РИА Новости советник-посланник посольства России в Вашингтоне Александр Ким. Акция «Бессмертный полк» была согласована с американскими властями и впервые с 2019 года была проведена в субботу, 3 мая. В шествии приняли участие сотни человек.

«К сожалению, без попыток провокаций и иных нежелательных действий не обошлось, учитывая нынешнюю обстановку, которая стала чуть лучше, но по-прежнему непростая», — сказал российский дипломат.

Шествие началось у Белого дома в 23.00 по московскому времени. Живущие в Соединенных Штатах россияне возложили цветы к памятной надписи «Мурманск» и к барельефу «Встреча на Эльбе», который расположен на территории мемориала, возведенного в память о Второй мировой войне. В марше приняли участие музыканты местного оркестра, которые исполнили «Катюшу», «Прощание славянки» и «День Победы».

В акции приняли участие живущие в США представители трёх поколений соотечественников и работник российского посольства, указано в сообщении пресс-службы российского дипломатического представительства.

Читайте также:

В Вашингтоне в первые за шесть лет проходит акция «Бессмертный полк»

В Париже 8 мая состоится акция «Бессмертный полк»

В Петербурге началась аккредитация СМИ на шествие «Бессмертного полка России»
#сша
#акция
#музыканты
#день победы
#бессмертный полк
#память
#россияне
#дипломат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Myśl Polska: Поляки обязаны СССР освобождением от немецких оккупантов
04 мая 2025, 07:26

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Нынешняя политика Варшавы, направленная на замалчивании и уничтожении общей памяти двух стран о сосуществовании СССР и Польши может сыграть злую шутку в будущем. Невозможно игнорировать тот факт, что советская армия освободила Польшу от немецкой оккупации, потеряв при этом 600 тысяч солдат.
Об этом пишут обозреватели издания Myśl Polska. В публикации немецкая оккупация называется величайшей трагедией в истории польского народа, когда поляков презирали, унижали, депортировали в лагеря смерти и ежедневно убивали. Авторы статьи напоминают, что вместе с советскими солдатами в освобождении Родины участвовали воины Польской Народной армии.

«Во времена Польской Народной Республики восстанавливались разрушенные города, строились новые жилые массивы и школы, развивалась сильная промышленность и современное сельское хозяйство, вспоминались величайшие произведения польской культуры и активизировалась польская научно-техническая мысль», — пишут авторы статьи.

В материале также отмечается, что неблагодарность и игнорирование исторической памяти во внешней политике Польши может сыграть с республикой злую шутку. Ведь Варшаве вполне может ещё не раз понадобиться помощь Москвы на фоне усиления националистических настроений на Украине и в Германии.

Читайте также:

«Явно переели Украины»: Пушков раскрыл, что в Польше готовится для украинцев

Туск: Польша будет зарабатывать на восстановлении Украины, а не только быть солидарной с ней

«Украина не относится к нам по-партнерски»: В Польше заявили о разочаровании Зеленским
#школы
#помощь
#сельское хозяйство
#лагеря
#промышленность
#польша
#ссср
Следите за нашими новостями
в удобном формате