Песков: В Москве на Параде Победы ожидается более 20 глав государств

Дмитрий Песков
Более 20 руководителей государств и правительств будет присутствовать на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.
По его словам, в Кремле будут рады всем гостям, которые приедут в Москву и вместе с российским президентом Владимиром Путиным будут отмечать этот великий праздник.
Парад состоится 9 мая на Красной площади, по которой пройдет расчет героев специальной военной операции. Среди гостей ожидаются лидер Белоруссии Александр Лукашенко, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, премьер-министр Армении Никол Пашинян. Выражали желание посетить Москву председатель КНР Си Цзиньпин и президент Сербии Александр Вучич.
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«Этот день архиважен для всех нас, особенно сегодня, когда в Европе, где развивался нацизм, нет единого порыва к его искоренению», — подчеркнул Дмитрий Песков.
Парад состоится 9 мая на Красной площади, по которой пройдет расчет героев специальной военной операции. Среди гостей ожидаются лидер Белоруссии Александр Лукашенко, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, премьер-министр Армении Никол Пашинян. Выражали желание посетить Москву председатель КНР Си Цзиньпин и президент Сербии Александр Вучич.
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Александр Бойцов