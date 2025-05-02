Захарова ответила Трампу на его слова о роли США во Второй мировой войне

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Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова процитировала слова 32-го президента США Франклина Рузвельта о решающем вкладе СССР в Победу во Второй мировой войне.
«Красная армия и русский народ наверняка заставили вооруженные силы Гитлера идти по пути к окончательному поражению и завоевали на долгие времена восхищение народа Соединенных Штатов», — процитировала дипломат в Telegram-канале письмо Рузвельта Иосифу Сталину от 22 февраля 1943 года.Захарова также разместила поздравления тогдашнего президента США Главкому советских войск с победой под Сталинградом.
В обращении 28 апреля 1942 года Рузвельт подчеркивал, что Советский Союз уничтожает больше нацистов, нежели прочие страны вместе.
До этого Трамп заявлял, что Америка якобы сделала больше других стран для победы во Второй мировой войне.
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Никита Кротов