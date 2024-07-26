Кремль сомневается в реалистичности сигналов Украины по переговорам

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Россия не уверена в реалистичности нынешних сигналов в вопросе переговоров с Украиной. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
В настоящее время нет никакой конкретики в этом вопросе. Поступают исключительно непонятные сигналы, в реалистичности которых Москва сомневается. При этом важно помнить, что на Украине действует законодательный запрет на проведение любых переговоров с Россией, отметил Песков в беседе с «Известиями».
Ранее представитель Кремля заявлял, что Россия открыта к переговорам с Украиной, у Москвы подготовлены разные варианты их проведения. Однако затрудняет процесс вопрос готовности Киева к диалогу, поскольку пока звучат «очень разные заявления».
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