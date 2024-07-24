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Политолог Иван Мезюхо объяснил заявление украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы о готовности Украины к переговорам пониманием его самого о приближающемся крахи киевского режима.
«Это свидетельствует о том, что и Кулеба и другие должностные лица киевского режима понимают, что дни нынешней властной верхушки Украины сочтены. Потому что никаких военных успехов и побед украинские вооружённые формирования добыть не в состоянии», — отметил в беседе с RT политолог.
А бывший руководитель украинского правительства Николай Азаров пояснил, почему визит Кулебы в КНР не приближает переговорный процесс Москвы и Киева.
«Режим Зеленского нелегитимен: он не представляет народ Украины по большому счёту и не является субъектом международного права. Легитимность режима Зеленского должна вызывать у всех участников этих переговоров очень большие сомнения. Всё будет зависеть от того, кто будет президентом США», — приводит argumenti.ru сообщение в Telegram-канале Азарова.
Ранее член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что киевский режим начал волноваться.
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