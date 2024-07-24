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Телефонный разговор кандидата в президенты США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским побудил украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебу заявить о возможности диалога с Россией. Такое заявление сделал экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети Х.
Ранее Кулеба в ходе посещения Китая заявил главе МИД КНР Ван И о готовности Киева провести переговоры с Москвой. При этом напомним, что ранее Украина на законодательном уровне запретила проведение переговоров и игнорировала все заявления России о таком способе урегулирования конфликта.
По словам Макгрегора, эти слова Кулебы напрямую связаны с прошедшим телефонным разговором Трампа и Зеленского.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что в Кремле не знают, с чем связано такое заявление главы МИД Украины. Также он добавил, что Россия в любом случае достигнет своих целей либо по итогам СВО, или в результате переговорного процесса.
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По словам Макгрегора, эти слова Кулебы напрямую связаны с прошедшим телефонным разговором Трампа и Зеленского.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что в Кремле не знают, с чем связано такое заявление главы МИД Украины. Также он добавил, что Россия в любом случае достигнет своих целей либо по итогам СВО, или в результате переговорного процесса.
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Анастасия Чинкова