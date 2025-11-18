Кремль: связи России и Китая вышли на исторический максимум
Владимир Путин заявил, что российско-китайские отношения находятся на пике своего исторического развития. Это заявление прозвучало во время встречи президента РФ с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном.
Глава российского государства подчеркнул, что стратегическое партнерство двух стран, вступившее в новую фазу, строится на прочном фундаменте равноправия, взаимной выгоды и поддержки. Путин отметил, что союз Москвы и Пекина не направлен против третьих стран и отвечает коренным интересам обеих сторон.
В ходе беседы прозвучали взаимные теплые напутствия. Путин попросил передать «большой привет» председателю КНР Си Цзиньпину, тепло вспомнив свой недавний визит в Китай. Со своей стороны, Ли Цян передал Владимиру Путину «сердечный привет» от китайского лидера.
