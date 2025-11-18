Кремль: связи России и Китая вышли на исторический максимум

18 ноября 2025, 17:59

Путин: отношения России и Китая переживают наилучший период

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Владимир Путин заявил, что российско-китайские отношения находятся на пике своего исторического развития. Это заявление прозвучало во время встречи президента РФ с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном.