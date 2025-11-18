Достижения.рф

На пути к саммиту: Патрушев и Моди обсудили сотрудничество

Россия и Индия готовят декабрьский саммит
Фото: Istock / designer491

Состоялась ключевая встреча по подготовке российско-индийского саммита, запланированного на начало декабря. Помощник президента России Николай Патрушев провёл переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом сообщает РИА Новости.



В ходе беседы стороны не только обсудили организационные вопросы предстоящего саммита, но и углубились в тему двустороннего сотрудничества, в частности, в морской сфере. Обе стороны выразили взаимную заинтересованность в укреплении взаимодействия для наращивания морского потенциала России и Индии.

Эта встреча стала частью активной подготовки к важному дипломатическому событию. Ранее стало известно, что в начале декабря в Нью-Дели также пройдет российско-индийский деловой форум, целью которого станет значительное расширение взаимной торговли.

Софья Метелева

