На пути к саммиту: Патрушев и Моди обсудили сотрудничество

18 ноября 2025, 17:39

Россия и Индия готовят декабрьский саммит

Фото: Istock / designer491

Состоялась ключевая встреча по подготовке российско-индийского саммита, запланированного на начало декабря. Помощник президента России Николай Патрушев провёл переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом сообщает РИА Новости.