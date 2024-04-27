Кремль в ответ на угрозы Блинкена Китаю пообещал развивать сотрудничество с КНР

Фото: сайт Кремля
Китай является мощным современным государством, способным самостоятельно отстаивать свои интересы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Таким образом он прокомментировал угрозы в адрес Китая со стороны госсекретаря США Энтони Блинкена из-за сотрудничества с Россией. Тот на пресс-конференции по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Соединённые Штаты «решат проблему», связанную с оказанием поддержки России, если ранее этого не сделает Пекин.
В ответ на это заявление представитель Кремля отметил, что Китай остаётся для России важнейшим торговым и экономическим партнёром, а Москва и Пекин продолжат и далее всячески развивать и наращивать сотрудничество.
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Александр Бойцов