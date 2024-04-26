Блинкен: если Китай не решит проблему с поддержкой РФ, это сделают США

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Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции в Пекине заявил, что если Китай не решит проблему с поддержкой РФ, то вместо Пекина это сделают Соединённые Штаты. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, если Китай продолжит поддерживать Россию, то у него не получится улучшить отношения с европейскими странами.
«В ходе наших дискуссий сегодня я ясно дал понять, что, если Китай не решит эту проблему, это сделаем мы», — отметил он.
Ранее министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что США не нужно вмешиваться во внутренние дела КНР и пересекать «красные линии». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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