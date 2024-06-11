Кремль высказался о снятии США запрета на поставки оружия Азову*

Фото: сайт Кремля
Москва крайне негативно восприняла решение США о снятии запрета на поставки вооружений батальону «Азов»*. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Такая внезапная смена позиции Вашингтона говорит о том, что они ничем не гнушаются в своих попытках подавить Россию, используя, естественно, Украину, украинский народ в качестве инструмента в своих руках», — сказал Песков.
Он подчеркнул, что речь идет об ультранационалистах, ультранационалистическом вооруженном подразделении.
Напомним, американская администрация сняла запрет на поставки вооружений украинской бригаде «Азов»*. Об этом сообщила газета The Washington Post, ссылаясь на Госдеп США.
Ранее «Азову»* запрещалось использовать американское оружие порядка десяти лет из-за «расистских, ксенофобских и ультранационалистических взглядов» некоторых их основателей бригады. Теперь у них будет доступ к американскому оружию, как и у любого другого подразделения ВСУ, так как бригада прошла проверку Госдепартамента.
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*запрещенная в России террористическая организация
Элина Позднякова