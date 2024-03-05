Командование ВСУ перебросило части батальона «Азов»* под Работино

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Командование Вооружённых сил Украины (ВСУ) продолжают переброску в район села Работино значительных подкреплений. В их число входят также части батальона спецназа «Азов»*.
Рогов отметил, что прибывающие подкрепления, в том числе боевики «Азова»*, спешившись, сразу бросаются в атаку, без какого-либо построения и подготовки. Он также добавил, что с обеих сторон наблюдается заметное усиление артиллерийского огня в районе Жеребянки и Пятихатки на северо-востоке.
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Александр Бойцов