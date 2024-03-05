Командование ВСУ перебросило части батальона «Азов»* под Работино

Мотивировать украинцев идти на фронт бесполезно: те, кто добровольно хотел стать участником конфликта с Россией, уже сходили на фронт и лежат в сырой земле. Об этом в интервью для агентства УНИАН заявил офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Лапин.