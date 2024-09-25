Кремль: заседание Совбеза РФ по ядерному сдерживанию проведут в ближайшее время

Фото: телеграм-канал Кремля
Заседание постоянного совещания Совета Безопасности РФ проведут в ближайшее время, участники уже собрались. Об этом сообщил Кремль в своем телеграм-канале. Судя по прикрепленному фото, в нем поучаствуют министр финансов Антон Силуанов, глава внешней разведки Сергей Нарышкин и руководитель «Росатома» Алексей Лихачев.
«В ближайшее время в Кремле начнётся заседание постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию. Участники заседания уже собрались», — говорится в сообщении.Напомним, Совет безопасности РФ — конституционный государственный и консультативно-совещательный орган при президенте России. Он появился 5 марта 1992 года, его предшественником можно считать Совбез СССР. Он осуществляет подготовку решений президента по вопросам обеспечения безопасности, военного строительства, организации обороны, военно-технического сотрудничества с иностранными государствами, а также по вопросам, связанным с защитой конституционного строя, независимости и территориальной целостности РФ.
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