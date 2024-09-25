Медведев обвинил Зеленского в «бессовестном подыгрывании» Харрис

Фото: сайт Кремля
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в «бессовестном подыгрывании» кандидату в президенты США Камале Харрис. Об этом Медведев написал в соцсети X.
Медведев отметил, что американская администрация «визжит как резаная насчет «вмешательства других государств», в том числе якобы России, в выборы в США. По словам политика, в этот же момент Зеленский «бесстыдно подыгрывает Харрис», посещая штат Пенсильвания.
Напомним, выборы президента США состоятся 5 ноября текущего года. На пост главы Соединенных Штатов претендует кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп и кандидат от демократов нынешняя вице-президент страны Камала Харрис, которая вступила в гонку после решения американского лидера Джо Байдена покинуть её.
Ранее Зеленский во время выступления на Совбезе ООН призвал «принудить» Россию к миру. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Напомним, выборы президента США состоятся 5 ноября текущего года. На пост главы Соединенных Штатов претендует кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп и кандидат от демократов нынешняя вице-президент страны Камала Харрис, которая вступила в гонку после решения американского лидера Джо Байдена покинуть её.
Ранее Зеленский во время выступления на Совбезе ООН призвал «принудить» Россию к миру. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова