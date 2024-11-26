«Крепкий Орешник»: Сергей Миронов удивил своим внешним видом

Сергей Миронов (Фото: kremlin.ru)
Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов пришёл в Госдуму в футболке с фотографией президента России Владимира Путина с надписью «Крепкий Орешник», передает РИА Новости.
Так, Миронов появился на пленарном заседании Госдумы в футболке, на которой изображен Путин, с надписью: «Крепкий Орешник».
Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание на одежду Миронова.
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание на одежду Миронова.
«Коллеги, обратите внимание, вот Сергей Михайлович Миронов, он всегда очень креативно подходит ко всем темам. Вот только использовали наши Вооруженные силы и провели испытание "Орешника", как вы видите, уже Сергей Михайлович взял это тоже на флаг политический», — сказал Миронов.22 ноября в продаже на Ozon появились футболки с фотографией президента России Владимира Путина и фразой «Крепкий орешник».
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Элина Позднякова