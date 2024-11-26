США занялись оценкой ущерба от использования «Орешника»

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Пентагон пока не оценил ущерб от использования российской ракетной системы средней дальности «Орешник», заявила заместитель официального представителя ведомства Сабрина Сингх.
«Мы еще изучаем это вместе с украинцами, поэтому пока не могу ничего сообщить. Но как только что-то появится, мы предоставим информацию», — отметила Сингх в комментарии для журналистов в распространенном сообщении пресс-службы американского военного ведомства.Президент России Владимир Путин ранее заявил, что 19 ноября Украина атаковала объекты в Курской и Брянской областях, используя американские ракеты ATACMS и британские Storm Shadow. В ответ Россия нанесла удар по крупному промышленному объекту в Днепропетровске, связанному с производством вооружений.
Во время этой атаки также были проведены испытания российской системы «Орешник» с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты в безъядерной модификации.
Испытание новой ракетной системы стало частью комбинированного удара, который, по словам Путина, был ответом на использование западного дальнобойного вооружения против России.
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Мария Моисеева