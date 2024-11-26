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США занялись оценкой ущерба от использования «Орешника»

Пентагон: ущерб от российской ракеты «Орешник» пока не оценен
Фото: iStock/Olena Bartienieva

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Пентагон пока не оценил ущерб от использования российской ракетной системы средней дальности «Орешник», заявила заместитель официального представителя ведомства Сабрина Сингх.
«Мы еще изучаем это вместе с украинцами, поэтому пока не могу ничего сообщить. Но как только что-то появится, мы предоставим информацию», — отметила Сингх в комментарии для журналистов в распространенном сообщении пресс-службы американского военного ведомства.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что 19 ноября Украина атаковала объекты в Курской и Брянской областях, используя американские ракеты ATACMS и британские Storm Shadow. В ответ Россия нанесла удар по крупному промышленному объекту в Днепропетровске, связанному с производством вооружений.



Во время этой атаки также были проведены испытания российской системы «Орешник» с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты в безъядерной модификации.

Испытание новой ракетной системы стало частью комбинированного удара, который, по словам Путина, был ответом на использование западного дальнобойного вооружения против России.

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#удар
#пентагон
Штаб Трампа высказался о прекращении дел против него
В штабе Трампа назвали прекращение дел против него «победой для законности»
25 ноября 2024, 23:49

Фото: iStock/YayaErnst

Штаб избранного президента США Дональда Трампа назвал прекращение уголовных дел против него победой законности, передает РИА Новости.
«Сегодняшнее решение министерства юстиции прекратило неконституционные федеральные дела против президента Трампа, и является большой победой для законности», — сообщается в заявлении директора по коммуникациям Стивена Чанга.
Спецпрокурор Джек Смит ранее попросил суд прекратить одно из дел против Трампа. Речь идет о деле, связанном с вмешательством в выборы 2020 года и штурмом Капитолия в январе 2021 года. Смит сослался на позицию минюста, согласно которой привлекать действующих президентов к уголовной ответственности нельзя, и этот принцип должен распространяться и на избранного президента до его инаугурации.

Трамп стал первым избранным президентом, против которого были возбуждены уголовные дела, а присяжные даже вынесли обвинительный вердикт. Против него велись четыре расследования, два из которых находились в компетенции офиса спецпрокурора, а еще два — в юрисдикции правоохранителей штатов.

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Драка и свистки: заседание парламента Сербии превратилось в потасовку
В парламенте Сербии передрались депутаты оппозиции и правящей партии
25 ноября 2024, 23:00

Фото: iStock/rarrarorro

В сербском парламенте произошла потасовка между депутатами оппозиции и правящей коалиции, которую возглавляет Сербская прогрессивная партия (СПП). Трансляция инцидента велась на сайте законодательного собрания.
На заседании в понедельник планировалось обсуждение бюджета на 2025 год.

Однако сразу после утверждения повестки оппозиционные депутаты поднялись с мест, призывая к отставке правительства. Они обвинили власти в гибели 15 человек при обрушении козырька вокзала в Нови-Саде, произошедшем в начале ноября, и развернули плакаты с надписью «Коррупция убивает». В ответ депутаты правящей коалиции вышли с плакатами «Коррупция - ваше среднее имя».

Председатель парламента Ана Брнабич попыталась восстановить порядок, призывая депутатов вернуться на свои места. Она назвала происходящее позором для парламента и оскорблением памяти жертв трагедии. Несмотря на это, оппозиция продолжила использовать свистки и вувузелы, создавая шум в зале.

Перед президиумом разгорелась потасовка: толкания, обливания водой, а на балконе женщины-депутаты сцепились за волосы, препятствуя вывешиванию плаката с надписью «Желтые (оскорбительное прозвище оппозиции в Сербии) воры хотят войны, а Сербия — работы».

Спикер парламента и служба безопасности пытались восстановить порядок без применения силы, чтобы продолжить заседание.

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#депутаты
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#заседание
#партия
#коррупция
#сербия
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Маск считает, что американские истребители F-35 не оправдали ожиданий
25 ноября 2024, 22:00

Фото: iStock/ Trevor Howard Jones

Основатель, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск в социальной сети X заявил, что американские истребители F-35 не оправдали ожиданий из-за сложных требований — они сделали их дорогими и неэффективными.
«Проектирование F-35 провалилось на этапе предъявления требований, поскольку слишком большое количество людей требовали от него слишком многого сразу», — обратил внимание американский миллиардер.

По данной причине истребитель стал дорогим и сложным универсалом, при этом не выделяющимся выдающимися характеристиками, отметил предприниматель.

Накануне власти Соединённых Штатов Америки одобрили производство истребителей F-35, которые обладают множеством недостатков. Исходя из рассекреченной версии отчёта об эксплуатационных испытаниях истребителей, существует огромное количество ссылок на несоответствие истребителей требованиям о надежности, скрытности, точности и пригодности для ремонта.

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#производство
#предприниматель
#истребитель
#илон маск
#сша
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Захарова: в НАТО не дочитали доктрину, исходя из слов главы комитета
25 ноября 2024, 20:39

Мария Захарова (Фото: РИА Новости/ Рамиль Ситдиков)

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с РИА Новости прокомментировала слова главы военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра об ударах по России, допустив, что в альянсе не дочитали обновленную ядерную российскую доктрину.
«Видимо, не дочитали обновленную ядерную доктрину», — обратила внимание официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Ранее глава Военного комитета Североатлантического блока адмирал Роб Бауэр заявил, что в НАТО идёт обсуждение нанесения высокоточных превентивных ударов по территории России на случай военного конфликта. Офицер подчеркнул, что альянс поменял своё отношение к стратегии обороны.

Адмирал добавил, что членам Североатлантического блока нужно активнее инвестировать в противовоздушную оборону и системы нанесения высокоточных ударов. Роб Бауэр отметил, что НАТО нужна комбинация высокоточных ударов, которые выводят из строя системы, использующиеся для нападения.

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#мария захарова
#мид рф
#россия
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Лидеры СДПГ единогласно выдвинули кандидатуру Шольца на пост канцлера
25 ноября 2024, 20:30

Олаф Шольц (Фото: kremlin.ru)

Правление социал-демократической партии (СДПГ) Германии приняло единогласное решение выдвинуть кандидатуру нынешнего канцлера ФРГ Олафа Шольца на второй срок. Об этом сообщает телеканал N-Tv.
Ранее издание Bild писало о том, что глава Минобороны ФРГ Борис Писториус отказался участвовать в борьбе за выдвижение кандидатом в канцлеры от СДПГ. В прошлый вторник издание также отмечало, что в партии назревает протест против выдвижения Шольца на второй срок. В свою очередь, канцлер заявлял о намерении баллотироваться вновь.

В последние несколько дней местные СМИ писали о недовольстве кандидатурой Шольца, поскольку, по результатам опросов, самым популярным политиком в стране является Писториус. Он сильно опережает Шольца, как и другого оппонента – Фридриха Мерца, занимающего пост главы Христианско-демократического союза.

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#германия
#политика
#кандидаты
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#фрг
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Макрон мог передать записку Лаврову на саммите G20
Политолог Карасев: Макрон мог передать записку Лаврову на саммите G20
25 ноября 2024, 20:01

Фото: iStock/Bet_Noire

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе саммита G20 мог передать главе МИД России Сергею Лаврову записку. Об этом заявил украинский политолог Вадим Карасев в интервью YouTube-каналу Politeka.
Он отметил, что Лавров присутствовал на саммите «Большой двадцатки» 18-19 ноября. В какой-то момент к нему подбежал Макрон, поздоровался и, как предполагает Карасев, передал ему записку в Кремль.

Также политолог отметил, что Россия не пребывает в состоянии дипломатической изоляции, что подтверждается участием страны в международных мероприятиях и поддержкой других государств.

С 18 по 19 ноября прошёл саммит G20 в Бразилии. В ходе совместного фотографирования Макрон, стоявший ниже, поднялся на верхний ярус, и с широкой улыбкой протянул Лаврову руку. Российский министр ответил на жест, после чего они обменялись несколькими фразами.

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#франция
#политика
#украина
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Владислав Мурашов проверил готовность к зимнему сезону в Ленинском округе
25 ноября 2024, 19:42

Фото: пресс-служба администрации Ленинского округа

Заместитель Председателя Правительства Московской области, министр региона по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов посетил с рабочим визитом Ленинский городской округ. В поездке его сопровождал глава муниципального образования Станислав Каторов.
Вместе они проанализировали организацию вывоза отходов из контейнеров у многоэтажных домов, а также уборки дворовых территорий в предстоящий зимний сезон, сообщает пресс-служба администрации Ленинского округа.

Глава округа, рассказал представителям министерства о текущей обстановке с парковкой на придомовых территориях и состоянии контейнерных площадок. Также генеральный директор Каширского регионального оператора поделился новыми методами, применяемыми для утилизации отходов в Ленинском округе.

Фото: пресс-служба администрации Ленинского округа

«Продолжаем лично посещать муниципалитеты. Сегодня обсудили с главой и представителями регионального оператора вопросы устранения нарушений в части вывоза ТКО, уборки снега, а также меры борьбы с запаркованностью. Основная точка роста — отказ от сторонних возчиков в пользу регионального оператора для обеспечения прозрачности маршрута ТКО. Видим также эффективную работу искусственного интеллекта в этом вопросе — с начала года камеры системы «Безопасный регион» вынесли порядка 100 постановлений о ненадлежащей парковке у КП. Более 170 постановлений вынесено с помощью «Народного инспектора», — сказал Владислав Мурашов.

В пресс-службе округа добавили, что в ходе визита представителей областного правительства была осмотрена коммунальная техника в муниципальном бюджетном учреждении «Благоустройство», которое занимается чисткой общественных мест, дворовых площадок, парков и скверов. На балансе учреждения свыше 110 специальных автомобилей, из которых 10 были приобретены Министерством в 2024 году. Во время инспекции шел сильный снегопад, что позволило проверяющим на практике оценить эффективность уборки снега в дворах и проездах.

Фото: пресс-служба администрации Ленинского округа

«По итогам проверки со стороны министерства были даны соответствующие рекомендации как Ленинскому округу более чётко и грамотно отработать зимний период», — отметила заместитель главы городского округа Татьяна Калямина.

Она также отметила, что Ленинский городской округ участвует в программе по модернизации контейнерных площадок, которая рассчитана на два года — 2024 и 2025. В текущем году в муниципалитете отремонтировали 33 площадки, ещё 25 планируют обновить в следующем году.

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Правительство призвало доработать проект о запрете мигрантам привозить семьи в Россию
Кабмин потребовал доработки проекта о запрете мигрантам привозить семьи в Россию
25 ноября 2024, 19:13

Фото: iStock/Yury Gubin

Правительство России призвало проработать законопроект о запрете трудовым мигрантам привозить семьи в Россию. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на копию проекта призыва кабмина.
В тексте указано, что законопроект нуждается в существенной доработке.Отмечается, что рассматриваемые изменения могут создавать правовую неопределённость, а также должны согласовываться с положениями международных договоров России.

Напомним, что группа депутатов Госдумы от фракции ЛДПР во главе с её лидером Леонидом Слуцким внесла законопроект, согласно которому предлагается ввести ограничения в отношении трудовых мигрантов без российского гражданства, которые собирается перевести свою семью в Россию.

В партии подчеркнули, что речь в инициативе идёт исключительно о низкоквалифицированных специалистов, находящихся на территории России на основании трудового договора или патента, а также не имеющих других законных оснований на проживание в стране, которым, в частности, является гражданство.

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#мигранты
#семьи
#ограничения
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По поручению помощника президента РФ прошло совещание по вопросам разработки нацпроектов
25 ноября 2024, 19:07

Алексей Дюмин (Фото: kremlin.ru)

25 ноября по поручению помощника президента РФ, Секретаря Государственного Совета РФ Алексея Дюмина прошло совещание с председателями комиссий Госсовета РФ по вопросам разработки новых нацпроектов.
Участники, среди которых был заместитель Руководителя Администрации президента РФ Максим Орешкин, выразили мнения по содержанию паспортов нацпроектов, а ещё процессу их формирования и согласования.

Выводы обсуждения учтут во время подготовки заседания Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам — на нём Владимиру Путину представят результаты работы над новыми нацпроектами.

«Сейчас определяются ориентиры и параметры развития страны на ближайшие 6 лет. Знаю, что конец года для глав регионов – всегда очень напряженное время. Тем не менее призываю всех председателей комиссий Госсовета не сбавлять темп и продолжить совместную работу», — подчеркнул Алексей Дюмин.

Глава государства включил руководителей комиссий Государственного Совета в проектные комитеты по разработке нацпроектов как заместителей председателей.

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