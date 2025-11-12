Крепкое рукопожатие Путина и Токаева сняли на видео

12 ноября 2025, 15:34

В Кремле состоялись переговоры Путина и Токаева

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

В Кремле состоялись переговоры президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева. Перед их началом лидеры стран обменялись крепким рукопожатием в Георгиевском зале. Об этом 12 ноября сообщила пресс-служба Кремля.