Крепкое рукопожатие Путина и Токаева сняли на видео
В Кремле состоялись переговоры президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева. Перед их началом лидеры стран обменялись крепким рукопожатием в Георгиевском зале. Об этом 12 ноября сообщила пресс-служба Кремля.
Главными темами встречи стали развитие стратегического партнерства и союзничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также региональная и глобальная повестки. Кроме того, во время визита планировалось подписание пакета документов. В настоящее время российско-казахстанские переговоры продолжаются с участием членов делегаций.
По данным агентства ТАСС, по окончании этих мероприятий Путин и Токаев должны посетить гала-концерт мастеров искусств Казахстана в Большом театре, приуроченный к дням культуры двух государств.
Читайте также: