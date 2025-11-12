МИД РФ: Россия готова к возобновлению переговоров с Украиной в Стамбуле

12 ноября 2025, 12:29

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Россия готова возобновить переговорный процесс с Украиной в Стамбуле, при этом «мяч» находится на украинской стороне. Об этом заявил глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук в интервью ТАСС.





По его словам, ранее в Стамбуле прошли три раунда прямых переговоров с украинской стороной — 16 мая, 2 июня и 23 июля. Несмотря на сложный характер дискуссий, удалось достигнуть важных соглашений в гуманитарной сфере: о масштабных обменах военнопленными, репатриации тел погибших и возвращении гражданских лиц.





«В настоящее время переговоры поставлены Киевом на паузу. Турецкие представители не раз призывали их возобновить. Российская команда к этому готова, мяч находится на украинской стороне», — подчеркнул дипломат, комментируя перспективы переговоров.