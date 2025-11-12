Токаев обсудил с Путиным двустороннее сотрудничество и международную ситуацию

12 ноября 2025, 12:16

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во вторник провёл двухчасовую приватную встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Как оказалось, в ходе переговоров стороны обсудили двустороннее сотрудничество и международную ситуацию.





Напомним, что о неформальной встрече двух лидеров стало известно накануне. К тому же Путин дал официальный ужин в честь казахского коллеги.





«Вчера с уважаемым Владимиром Владимировичем мы в приватном порядке около двух часов беседовали друг с другом. Обсудили очень многие вопросы и двустороннего сотрудничества, и международной ситуации», — сказал Токаев на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.