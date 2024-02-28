«Крик отчаяния»: В Госдуме прокомментировали решение ПМР обратиться за помощью к РФ

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Решение Приднестровской Молдавской Республики обратиться за помощью к России стало криком отчаяния, с таким заявлением выступил глава думского комитета по международным делам и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, его цитирует «РИА Новости».
Напомним, съезд депутатов ПМР составил обращение к Государственной думе и Совету Федерации РФ с просьбой оказать Республике поддержку в условиях экономического давления со стороны Молдавии.
Политик также напомнил, что нынешняя глава Молдавии Майя Санду окончательно прекратила процесс приднестровского урегулирования, взяв курс на Запад, как это сделали на Украине.
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«Решение съезда народных депутатов Приднестровья обратиться за помощью к России из-за давления со стороны Молдавии — крик отчаяния», — заявил Слуцкий.
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Евгения Парфентьева