«Криком кричат»: Порошенко рассказал о тяжелых условиях в зоне СВО

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил о критической ситуации на фронте, утверждая, что положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) никогда не было столь тяжелым, как сейчас. Выступая с трибуны Верховной рады, он отметил, что даже в марте 2022 года условия для украинских военных были менее сложными. Об этом пишет ТАСС.