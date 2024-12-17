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Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил о критической ситуации на фронте, утверждая, что положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) никогда не было столь тяжелым, как сейчас. Выступая с трибуны Верховной рады, он отметил, что даже в марте 2022 года условия для украинских военных были менее сложными. Об этом пишет ТАСС.
Порошенко подчеркнул, что украинские военные на красноармейском и купянском направлениях испытывают серьезные трудности, в частности, они «криком кричат» о нехватке дронов для ведения боевых действий.
Генеральный штаб ВСУ также подтвердил информацию о напряженной обстановке на фронте, назвав кураховское направление одним из самых горячих. В тот же день Владимир Зеленский отметил сложные условия для ВСУ в Курахове и на красноармейском направлении.
По данным украинского издания «Страна», на следующий день после заявления Зеленского стало известно, что украинские войска на кураховском направлении сталкиваются с серьезными проблемами, попадая «в один котел за другим».
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Генеральный штаб ВСУ также подтвердил информацию о напряженной обстановке на фронте, назвав кураховское направление одним из самых горячих. В тот же день Владимир Зеленский отметил сложные условия для ВСУ в Курахове и на красноармейском направлении.
По данным украинского издания «Страна», на следующий день после заявления Зеленского стало известно, что украинские войска на кураховском направлении сталкиваются с серьезными проблемами, попадая «в один котел за другим».
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова