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«Криком кричат»: Порошенко рассказал о тяжелых условиях в зоне СВО

Порошенко назвал ситуацию на фронте сложной, как никогда
Фото: istockphoto/IherPhoto

Фото: istockphoto/IherPhoto

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил о критической ситуации на фронте, утверждая, что положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) никогда не было столь тяжелым, как сейчас. Выступая с трибуны Верховной рады, он отметил, что даже в марте 2022 года условия для украинских военных были менее сложными. Об этом пишет ТАСС.
Порошенко подчеркнул, что украинские военные на красноармейском и купянском направлениях испытывают серьезные трудности, в частности, они «криком кричат» о нехватке дронов для ведения боевых действий.

Генеральный штаб ВСУ также подтвердил информацию о напряженной обстановке на фронте, назвав кураховское направление одним из самых горячих. В тот же день Владимир Зеленский отметил сложные условия для ВСУ в Курахове и на красноармейском направлении.



По данным украинского издания «Страна», на следующий день после заявления Зеленского стало известно, что украинские войска на кураховском направлении сталкиваются с серьезными проблемами, попадая «в один котел за другим».

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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«Трамп не забудет»: экс-глава МИД Украины сделал предупреждение Киеву
Экс-глава МИД Украины Пристайко: в импичментах Трампа виноват Киев
17 декабря 2024, 16:49

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Кейтлин Оукс)

Попытки вынести Дональду Трампу импичменты были связаны с Украиной, и он этого не забудет. Об этом заявил экс-глава МИД страны Вадим Пристайко, пишет РБК-Украина.
Пристайко подчеркнул, что в истории США подобного еще не было. По его словам, такой ситуации можно было избежать, если бы Киев вел себя осторожнее.

Однако при этом Пристайко отметил, что Киев стал жертвой внутриполитического скандала в Штатах.

Ранее Трамп заявлял, что украинский конфликт никогда бы не начался, если бы он был главой США вместо Джо Байдена. Накануне республиканский политик сообщил, что Владимир Зеленский должен готовиться к заключению соглашения по завершению конфликта на Украине.

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Медведев заявил, что Киев ждет возмездие за убийство Кириллова

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Медведев заявил, что Киев ждет возмездие за убийство Кириллова
17 декабря 2024, 16:23

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Военно-политическое руководство киевского режима ждет неминуемое возмездие за убийство начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в телеграмме с соболезнованиями в связи с гибелью военного, его слова приводит секретариат зампреда Совбеза РФ.
Политик назвал произошедшее «агонией бандеровского режима». По мнению Медведева, киевский режим наносит подобные «трусливые и подлые удары», осознавая неизбежность своего поражения.

Зампред Совбеза РФ добавил, что генерал был профессиональным и ответственным военным, преданным своему долгу.

Ранее сообщалось, что сотрудники СК РФ приступили к допросу охранников ЖК «Среда» на юго-востоке Москвы, рядом с которым в результате взрыва погиб генерал Кириллов. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, 17 декабря в Москве в результате взрыва погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игорь Кириллов.

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Опубликованы кадры с места взрыва, в котором погиб начальник РХБЗ ВС РФ Кириллов

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Госдума ужесточила наказание за вооруженный мятеж вплоть до пожизненного
17 декабря 2024, 15:20

Госдума на пленарном заседании приняла правительственный законопроект, который предполагает ужесточение наказания за организацию или участие в вооруженном мятеже вплоть до пожизненного лишения свободы, пишет РИА Новости.
За организацию вооруженного мятежа или руководство им предлагается лишать свободы на срок от 15 до 20 лет. При этом за участие в вооруженном мятеже хотят наказывать лишением свободы на срок от 12 до 20 лет.

При этом законопроект предлагает разделять уголовную ответственность за мятеж в зависимости от степени участия и тяжести последствий. Так, за оказание иностранцем помощи противнику в деятельности, направленной против безопасности России хотят лишать свободы сроком до 15 лет.

Также предлагается вовсе не наказывать человека, который оказал помощь противнику в деятельности против РФ, в случае, если он своевременно предотвратил ущерб от своих действий.

Ранее в Госдуме предложили пожизненный срок назначать за мятеж со смертельным исходом. В электронную базу парламента внесен соответствующий законопроект. В частности, 279 статья УК РФ будет изложена в новой редакции с дифференциацией уголовной ответственности.

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Захарова рассказала, кто стоял за фейком о гибели Асада
Захарова: за фейком о гибели Асада стояли заинтересованные в хаосе в Сирии
17 декабря 2024, 14:58

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

За фейком о гибели президента Сирии Башара Асада в результате авиакатастрофы стоят службы государств, которые заинтересованы в хаосе внутри страны. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Первого канала.
По мнению дипломата, это было сделано для того, чтобы через данную новость решить какие-то точечные задачи. Захарова подчеркнула, что подобная новость является примером «классического фейка, со всеми необходимыми компонентами».

Об авиакатастрофе 8 декабря сообщило агентство Reuters. Уточняется, что первоначально воздушное, предположительно, с Асадом на борту, двигалось в сторону прибрежного региона Сирии, однако спустя несколько минут летело в противоположном направлении, после чего исчезло с радаров.

Напомним, в ночь на 8 декабря вооруженные группировки сирийской оппозиции, активизировавшиеся в конце ноября, взяли под свой контроль столицу республики — город Дамаск. В этот же день ушедший со своего поста президент Сирии Башар Асад прибыл в Россию со своей семьей.

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Школьникам из Королёва провели лекцию о причинах современного изменения климата
17 декабря 2024, 14:28

Фото: Министерство образования Московской области

В рамках федерального проекта «Базовые школы РАН» 75 учеников девятого класса Королёвского научно-инженерного лицея посетили лекцию доктора физико-математических наук, профессора РАН Ирины Репиной на тему «Современные изменения климата: причины и последствия», сообщает Министерство образования Московской области.
Во время лекции лицеисты ознакомились с проблемой климатических изменений, которые включают не только перемены в погоде, но и воздействие этих перемен на нашу жизнь в настоящем. Ирина Репина рассказала об исторических аспектах изменения климата, акцентируя внимание на его цикличности, обусловленной факторами окружающей среды.

Ученики также узнали о причинах современного потепления климата, таких как антропогенное воздействие и изменчивость климатической системы.Пресс-служба отметила, что лекция вызвала большой интерес у студентов и преподавателей. По результатам встречи было решено провести ещё одну лекцию в 2025 году.

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#климат
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В Индии приостановили тендер на строительство подлодок за $6 млрд
17 декабря 2024, 12:07

Фото: iStock/Sagittarius Pro

Индия приняла решение приостановить международный тендер на строительство шести подводных лодок для ВМС страны на собственных верфях. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Уточняется, что стоимость контракта превышала шесть миллиардов долларов. Объявление победителя тендера было перенесено на неопределенный срок из-за жалоб индийских подрядчиков на то, что компании из Германии и Испании не выполняют условия по передаче технологий для строительства субмарин.

Срыв этой «исторической сделки» стал значительным ударом для правительства Индии, которое стремится получать современное вооружение в рамках программы Make in India. Согласно информации агентства, неудача иностранных компаний может способствовать активизации российского сотрудничества с Индией в области модернизации военно-морского флота.

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#рф
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В СК РФ дело о гибели Кириллова квалифицировали как теракт
17 декабря 2024, 11:13

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Уголовное дело о взрыве в Москве, на Рязанском проспекте, в результате которого погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов и его помощник, квалифицировали как теракт. Об этом сообщают в пресс-службе Следственного комитета России.
По данным ведомства, взрыв произошёл рядом с подъездом жилого дома. Официальный представитель СК Светлана Петренко пояснила, что взрывное устройство сработало, когда генерал-лейтенант вышел на улицу и направился в сторону своего автомобиля.

Взрывчатка была заложена в самокат, при этом мощность устройства составила порядка 300 г тротила, добавили в СК.

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В Японии заявили о возможных санкциях против РФ и КНДР
Правительство Японии думает о возможных санкциях против РФ и КНДР
17 декабря 2024, 11:00

Фото: istockphoto/syahrir maulana

Над санкциями против России и Северной Кореи на фоне якобы военного сотрудничества стран думают в кабмине Японии. Как пишет ТАСС, об этом заявил глава японского МИДа Такэси Ивая.
«Что касается санкций, то Япония рассматривает дополнительные санкции в отношении военного сотрудничества России и Северной Кореи», — пояснил министр.
Он подчеркнул, что действия со стороны Токио согласованы с Вашингтоном и другими представителями коллективного Запада.

Такэси Ивая резюмировал, что детали ограничений сейчас прорабатываются, о результатах будет объявлено позднее.

В июне текущего года КНДР и РФ подписали соглашение, которое предусматривает всеобъемлющее стратегическое партнерство стран. Документ вступил в силу 4 декабря.

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Швеция готовит кладбища после вступления в НАТО, чтобы воевать с РФ
17 декабря 2024, 08:06

Фото: iStock/mikdam

Швеция готовится воевать против России от имени США после вступления в НАТО. Об этом пишет издание Fria Tider.
По данным издания, руководство Швеции обратилось к местным похоронным бюро, чтобы те могли обеспечить до полумиллиона мест на кладбищах для «нужд» ВС.

«Власти планируют сценарий, в котором шведское правительство, возможно, находящееся за границей, решит продолжить войну против России от имени США, даже если это приведет к большим потерям», — говорится в статье.

При этом глава ритуальной службы Стокгольма Сванте Борг высказал мнение, что в случае, если конфликт будет таким же масштабным как на Украине, то будет много погибших.

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