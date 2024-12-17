ВС России сорвали попытку ВСУ заминировать дорогу в Харьковской области

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Бойцы «Севера» сорвали попытку ВСУ заминировать дорогу в Харьковской области. Об этом проинформировало Минобороны РФ.
«Расчет БПЛА группировки войск «Север» сорвал минирование дороги боевиками ВСУ в Харьковской области», — говорится в сообщении.
По данным оборонного ведомства, оператор российского боевого беспилотника дождался подходящего момента и точно поразил боевиков ВСУ, сбросив на них осколочные гранатометные снаряды, тем самым предотвратив попытку минирования дороги. Отмечается, что в режиме реального времени с использованием средств объективного контроля было зафиксировано поражение личного состава противника.
Ранее жительница Курской области, с дрожью в голосе, рассказывает о страшных попытках изнасилования своей несовершеннолетней дочери украинскими боевиками. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова