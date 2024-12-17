Стало известно, кто может стать гражданином Украины

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Иностранные наемники на Украине, которые воюют за ВСУ, могут получить двойное гражданство, проинформировала в Telegram нардеп украинского парламента Ирина Геращенко.
«Слуги» (депутаты правящей партии Украины «Слуга народа» — прим. ред.) наплевали на конституцию Украины и ее язык. Ждите новых граждан!» — гласит публикация.
Таким образом нардепы одобрили закон, который разрешает множественное гражданство при получении украинского. Упрощены экзамены по украинскому языку и истории для иностранцев, участвующих в боях на стороне ВСУ. Предусмотрен определенный перечень государств, чьи граждане могут стать украинцами.
Перед этим Владимир Зеленский потребовал у западных союзников компенсацию за отказ от членства в блоке НАТО.
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Никита Кротов