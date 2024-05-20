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В Крыму приступят к оценке ущерба, нанесенного полуострову обстрелами со стороны Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу парламента республики Владимира Константинова.
По его словам, принципиальная позиция — получить от Украины компенсацию за все, что они натворили в Крыму. Константинов заявил, что сумма ущерба будет предъявлена Киевскому режиму. Он отметил, что постоянными попытками атаковать полуостров, власти Украины лишь укрепляют уверенность в том, что стратегия по взысканию ущерба полностью верна.
Ранее сообщалось, что в НАТО не смогли помочь Украине захватить Крым, так как недооценили мощь армии России. Альянс несколько месяцев потратил на вооружение и подготовку 12 бригад ВСУ. Обучение прошли лучшие из лучших. Однако армия России смогла остановить это наступление.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«И не сомневаюсь: у нас найдутся аргументы для того, чтобы этот счет был оплачен», — сказал Константинов.
Ранее сообщалось, что в НАТО не смогли помочь Украине захватить Крым, так как недооценили мощь армии России. Альянс несколько месяцев потратил на вооружение и подготовку 12 бригад ВСУ. Обучение прошли лучшие из лучших. Однако армия России смогла остановить это наступление.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова