Украина снова попыталась атаковать Крым американским оружием

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Осколками сбитых украинских ракет ATACMS в Севастополе повредили автомобиль и дома. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
По его словам, в одном из ТСН на Северной стороне осколки ракеты повредили два частных дома и машину. Еще в одном товариществе собственников недвижимости в доме от взрывной волны разрушились шесть окон. Пострадавших нет. Развожаев заявил, что несдетонировавших взрывчаток пока не нашли. Он призвал граждан сообщать об опасных находках по номеру 112.
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«Били, бьем и будем бить»: Танкисты РФ подбили лодку с диверсантами в Херсонской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова