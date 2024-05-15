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Минобороны РФ: ВСУ ночью атаковали Крым десятью ракетами ATACMS

15 мая 2024, 07:25
Фото: istock / e-crow

Фото: istock / e-crow

Российские средства ПВО уничтожили десять ракет ATACMS, выпущенных ВСУ по объектам на территории Крыма. Об этом сообщило МО РФ в своем Telegram-канале.
Военные ВСУ применили для атак французские управляемые авиабомбы Hammer, а также американские противорадиолокационные ракеты HARM. Кроме того, украинская армия использовала беспилотники и крупнокалиберные реактивные снаряды. Все ракеты были перехвачены дежурными силами ПВО.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.



Ранее был раскрыт план ВСУ взорвать дамбу в Харьковской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В России после атаки беспилотников на топливную базу произошло два взрыва
Ростовский губернатор Голубев: дроны атаковали топливную базу, там были взрывы
15 мая 2024, 07:39

Фото: istock / Leonid Ikan

Беспилотники ВСУ атаковали топливную базу в Ростовской области, из-за чего там произошло два взрыва. Об этом сообщил губернатор российского региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.
«Сегодня утром в результате атаки 2-х БПЛА на топливной базе в Пролетарском районе произошло два взрыва, возгорание топлива это не вызвало», — сообщил он.

Губернатор отметил, что никто не пострадал. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее российские средства ПВО уничтожили десять ракет ATACMS, выпущенных ВСУ по объектам на территории Крыма. Военные ВСУ применили для атак французские управляемые авиабомбы Hammer, а также американские противорадиолокационные ракеты HARM. Все ракеты были перехвачены дежурными силами ПВО.

Раскрыт план ВСУ взорвать дамбу в Харьковской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Раскрыт план ВСУ взорвать дамбу в Харьковской области
Боец ВС России: инженеры предотвратили подрыв ВСУ дамбы в Харьковской области
15 мая 2024, 06:53

Фото: istock / Irina Piskova

Бойцы ВСУ при отступлении планировали взорвать дамбу в Харьковской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на штурмовика с позывным «Вин».
Он отметил, что дамба заранее была заминирована. Солдаты ВСУ планировали взорвать ее и затопить окрестности, затруднив тем самым продвижение российских военных. Саперы группировки войск «Север» заметили заряды и обезвредили их.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что следующие недели станут для Украины решающими. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#владимир путин
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Небензя оценил масштабы уклонения украинцев от мобилизации
Небензя назвал рекордными масштабы уклонения украинцев от мобилизации
15 мая 2024, 06:38

Фото: istock / Oleksander Bontei

Масштабы уклонения украинских граждан от мобилизации — рекордные. С таким заявлением выступил постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета безопасности организации.
Постпред отметил, со дня вступления в силу закон об ужесточении мобилизации, с 18 мая, украинцы призывного возраста станут фактически бесправными и окажутся вне закона.

«И тем не менее, уклонение от мобилизации достигло на Украине рекордных масштабов. Это крайне неудобная для Зеленского и его спонсоров тема, ведь согласно их «картине мира» украинцы с готовностью должны идти защищать свою страну», — указал дипломат.
Небензя напомнил, как граждане Украины мужского пола для побега из страны бросают на границе свои машины, переодеваются в женскую одежду и идут на различные хитрости.

Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине, он вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить информацию о себе в военкомате. Датой вручения повестки будет считаться дата, когда в документе поставили штамп о невозможности вручения лично в руки и повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично.

Ранее Небензя высказался против присутствия МУС в Совбезе ООН. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#небензя
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Житель Семеновки рассказал, как пьяные солдаты ВСУ убивали друг друга
Житель Семеновки: пьяные бойцы ВСУ часто убивали и калечили друг друга
15 мая 2024, 04:57

Фото: istock / Dmytro Sheremeta

Пьяные военнослужащие украинской армии убивали и калечили друг друга в Семеновке. Об этом рассказал местный житель Сергей изданию РИА Новости.
Как утверждает собеседник агентства, боевики ВСУ в невменяемом состоянии управляли военной техникой.

«Особенно ночью столько аварий было. Они возили оружие без света, пьяные, танками переезжали друг друга, с моста падали танки. Что я видел, человек 200 только погибло из-за этих аварий. Буквально за год прошлый», — рассказал Сергей.
Помимо этого, он рассказал про случаи убийства «своих». Он рассказал про ситуацию, когда после одиночного стрелкового огня по позициям украинских войск прилетали мины или снаряды ствольной артиллерии ВСУ, из-за чего были жертвы среди военных. И только потом военные начинали разбираться.

«Кто-то кричит по рации: «Куда вы стреляете — это наши», — рассказал жители Семеновки.

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#танки
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#всу
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В Белгороде прогремело множество взрывов
Сери я взрывов прогремела в Белгороде на фоне ракетной опасности
15 мая 2024, 04:47

Фото: istock / aapsky

Несколько взрывов прогремело в Белгороде во время ракетной опасности в ночь на среду, 15 мая. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на собственного корреспондента.
Региональный оперативный штаб в Телеграм-канале сообщил, что на территории Белгорода и Белгородского района объявлен сигнал ракетной опасности.

Кроме того, вечером 14 мая в Белгороде и Белгородском районе 16-й раз за сутки запускали сирену ракетной опасности.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

Ранее сообщалось, что российские ПВО отразили массовую воздушную атаку на Севастополь.

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#ночь
#оперштаб
#белгородская область
#взрыв
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Российские ПВО отразили массовую воздушную атаку на Севастополь
Развожаев: ВС РФ отразили массированную атаку ВСУ на Севастополь
15 мая 2024, 04:11

Фото: istock / vadimrysev

Средства противовоздушной обороны отразили массовую воздушную атаку ВСУ на Севастополь. Об этом проинформировал губернатор города Михаил Развожаев в Телеграм-канале.
Он добавил, что тип ракет, которыми была совершена атака, уточняется.

«В районе улицы Федоровской обломки сбитой ракеты упали в частном секторе», — написал глава города.
Информации о пострадавших на данный момент нет.

Губернатор предупредил граждан, что в городе могут находиться не сдетонировавшие суббоеприпасы. Развожаев призвал местных жителей не приближаться к обломкам ракет и сообщать об их обнаружении в 112.

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#губернатор
#севастополь
#ракеты
#всу
#вс рф
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Над акваторией Севастополя и в районе аэродрома Бельбек сбиты ракеты
Развожаев: около Севастополя и у аэродрома «Бельбек» сбили несколько ракет
15 мая 2024, 02:43

Фото: istock / bpawesome

Силы противовоздушной обороны сбили несколько ракет ВСУ ад акваторией у Севастополя и в районе аэродрома «Бельбек». Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем Телеграм-канале.
До этого Развожаев сообщал, что в Севастополе работает система ПВО. Помимо этого, движение по Крымскому мосту временно остановлено.

«Военные продолжают отражать атаку укронацистов. По предварительной информации, силы ПВО уже сбили несколько ракет над акваторией и в районе аэродрома «Бельбек». Все городские службы приведены в состояние боевой готовности», — написал губернатор.
Ранее Генштаб ВСУ объяснил перемещение своих военных под Волчанском. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#губернатор
#движение
#военные
#всу
#пво
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В Севастополе работают системы ПВО
Губернатор Развожаев: в Севастополе работает ПВО
15 мая 2024, 02:13

Фото: istock / chameleonseye

Средства ПВО работают на территории Севастополя. Об этом проинформировал губернатор города Михаил Развожаев в своём Телеграм-канале.
«В Севастополе работает ПВО. Все службы приведены в состояние боевой готовности. <...> Военные ведут работу по уничтожению воздушных целей», — сообщил он.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли, сообщается в Телеграм-канале о ситуации на автоподходах к мосту.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#губернатор
#движение
#военные
#сво
#пво
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Генштаб ВСУ объяснил перемещение своих военных под Волчанском
Котенок: ВСУ вынужденно переместились на более выгодные позиции под Волчанском
15 мая 2024, 00:04

Фото: istock / Vladislav Stepanov

Генштаб Вооружённых сил Украины заявил об отходе украинских формирований на отдельных участках в районе Волчанска и Лукьянцев в Харьковской области «на более выгодные позиции». Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своем Телеграм-канале.
«Подается как тактическое отступление», — написал военкор.
До этого сообщалось, что российская армия освободила населённый пункт Бугроватка в Харьковской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Российская армия начала наступление в Харьковской области в мае. По этой причине из региона начали эвакуировать тысячи человек. Эксперты считают, что так Россия хочет создать «буферную зону», чтобы защититься от украинских атак.

Офицеры командования ВСУ обвиняют друг друга из-за провала в Харьковской области. По мнению корреспондентов The New York Times, продвижение ВС РФ рядом с Харьковом поставило ВСУ в опасное положение. Вместе с этим, ресурсы украинской армии и так были истощены из-за задержек с поставками помощи Запада.

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