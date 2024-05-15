Минобороны РФ: ВСУ ночью атаковали Крым десятью ракетами ATACMS

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Российские средства ПВО уничтожили десять ракет ATACMS, выпущенных ВСУ по объектам на территории Крыма. Об этом сообщило МО РФ в своем Telegram-канале.
Военные ВСУ применили для атак французские управляемые авиабомбы Hammer, а также американские противорадиолокационные ракеты HARM. Кроме того, украинская армия использовала беспилотники и крупнокалиберные реактивные снаряды. Все ракеты были перехвачены дежурными силами ПВО.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее был раскрыт план ВСУ взорвать дамбу в Харьковской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее был раскрыт план ВСУ взорвать дамбу в Харьковской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова