Минувшей ночью ВСУ совершили самую массированную атаку на Крым за последнее время

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Российские силы ПВО сбили 9 ракет ATACMS и 61 беспилотник ВСУ в небе над территорией РФ, об этом сообщает Минобороны РФ в своём Telegram-канале.
«В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением американских оперативно-тактических ракет ATACMS и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщили в пресс-службе российского оборонного ведомства.
Уточняется, что атака была отражена при помощи дежурных средств противовоздушной обороны. Так, девять ракет ATACMS были уничтожены над территорией Республик Крым. В небе над Крымом также сбили один БПЛА. Ещё три беспилотника уничтожены над Белгородской областью и 57 дронов над Краснодарским краем.
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Евгения Парфентьева