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Критиковавшие Трампа чиновники приготовились к арестам

The Guardian: в США критиковавшие Трампа чиновники начали готовиться к арестам
Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Американские чиновники, которые ранее критиковали избранного президента США Дональда Трампа, начали готовиться к возможным арестам. Об этом пишет The Guardian.
Политические оппоненты будущего главы США не исключают, что критиковавшие Трампа госслужащие подвергнутся «открытому насилию». В материале издания приводятся слова члена нижней палаты конгресса США от штата Калифорния Джареда Хаффмана, который сказал, что многие его коллеги живут в условиях «постоянной угрозы насилия» по отношению к ним и членам их семей.

Он также добавил, что «настали темные времена».



Напомним, Дональд Трамп набрал 312 голосов выборщиков против 226 у соперницы Камалы Харрис. Официально в должность президента США Трамп вступит 20 января 2025 года.

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Трамп пригласил еще одного ведущего Fox в свою администрацию
16 ноября 2024, 06:42

Мелания Трамп, Дональд Трамп, Ангела Меркель (Фото: kremlin.ru)

Избранный президент США Дональд Трамп планирует привлечь к своей администрации ведущего Fox Business Channel Ларри Кадлоу. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
Утверждается, что он может занять должности в области экономики и финансов. Советники Трампа полагали, что Кадлоу займет пост председателя Национального экономического совета, поскольку он занимал его во время первого срока республиканца.

По данным Reuters, телеведущий уже отказалась от предложенной Трампом работы. Недавно он подписал новый контракт с каналом, поэтому планирует продолжить работу на телевидении.

Ранее Трамп предложил назначить на пост главы Пентагона американского телеведущего и бывшего военного Пита Хегсета. По словам республиканца, Хегсет «вынослив и умен и считает, что Америка должна быть на первом месте».

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#телевидение
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Стала известна позиция президента Абхазии по вызвавшему массовые протесты законопроекту
16 ноября 2024, 06:23

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

Президент Абхазии Аслан Бжания не отзывал из парламента законопроект о ратификации российско-абхазского соглашения об инвестиционных проектах. Об этом проинформировала его пресс-служба, передает ТАСС.
Таким образом, администрация главы государства опровергла собственное заявление президента о том, что он решил отозвать документ, чтобы стабилизировать ситуацию в охваченной протестами республике.

Местные оппозиционные лидеры считают, что соглашение окажет негативное влияние на экономический суверенитет Абхазии. На фоне новостей о намерении властей подписать соглашение активисты захватили несколько правительственных зданий в Сухуми, включая парламент и администрацию президента.

Затем они выдвинули Бжании ультиматум и потребовали его отставки в течение одного часа. Президент покинул столицу и скрылся в неизвестном направлении.

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#абхазия
#президент
#оппозиция
#соглашение
#россия
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Трамп выбрал пресс-секретаря Белого дома
Трамп назначил представлявшую его кампанию Ливитт пресс-секретеарем Белого дома
16 ноября 2024, 05:37

Фото: istockphoto.com/ru/lucky-photographer

Избранный президент США Дональд Трамп назначил пресс-секретаря своей кампании Кэролайн Ливитт пресс-секретарем Белого дома. Об этом сообщает USA Today.
Он заявил, что Кэролайн «умна, вынослива и зарекомендовала себя как очень эффективный коммуникатор». Республиканский политик выразил уверенность в том, что Ливитт поможет донести ​необходимое послание гражданам Соединенных Штатов в тот момент, когда «Америка снова станет великой».

Ранее Дональд Трамп назначил своего личного адвоката по уголовным делам Тодда Бланша заместителем генерального прокурора. Он подчеркнул профессионализм правозащитник и заверил, что «он отлично справится» со своей задачей.

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#сша
#дональд трамп
#белый дом
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Байден рассказал об угрозах жены отправить его в космос
Байден рассказал, что жена иногда угрожает отправить его в космос
16 ноября 2024, 05:25

Джозеф Байден (фото: kremlin.ru)

Президент США Джо Байден рассказал об угрозах своей жены Джилл Байден, которая иногда грозит отправить его в космос. Как сообщает New York Post, он сказал это на встрече с президентом Перу Диной Болуарте.
«Каждый раз, когда моя жена считает, что я отбился от рук, она говорит, что позвонит ему, чтобы он отправил меня в космос», – сказал американский президент.

Он также заявил, что опасается, что НАСА поддержит эту идею.

Байден также поблагодарил президента южноамериканской страны за «сотрудничество между США и Перу в освоении космоса».

Ранее Дональд Трамп-младший, сын победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа, выразил уверенность, что Байден проголосовал за кандидата от республиканцев.

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#джозеф байден
#сша
#дональд трамп
#перу
#встреча
#космос
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В Славянске раздались взрывы
«Страна.ua»: в Славянске в ДНР прогремели четыре взрыва
16 ноября 2024, 03:30

Фото: iStock/trikolor

Взрыв произошел в контролируемом Украиной Славянске Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщает издание «Страна.ua».
По данным издания, в городе произошло четыре взрыва. Подробности не уточняются.

Ранее взрыв был слышен в Сумах, Украина. В тот же день стало известно о пожаре в Одессе. Отмечалось, что здания в центре города загорелись после взрыва, возможно, в связи с ударом. Изображения поднимающегося столба дыма были опубликованы в Интернете.

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#украина
#взрывы
#одесса
#днр
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Бжания обсудил ситуацию в Абхазии с силовиками
16 ноября 2024, 03:08

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Президент Абхазии Аслан Бжания провел встречу с главами правоохранительных органов, на которой обсудил вопрос обеспечения безопасности республики в сложившейся ситуации. Об этом говорится в сообщении секретаря Совета безопасности Абхазии Рауля Лолуа, передает ТАСС.
«Президент не проводил заседание Совета безопасности республики, но при этом проводилось совещание с силовыми структурами, где обсуждались вопросы обеспечения безопасности страны в сложившейся ситуации», – ЗАЯВИЛ он.

До этого один из лидеров оппозиции, герой Абхазии Леван Микаа, сообщил, что Бжания вылетел из страны.

12 ноября в Сухуми, Абхазия, началась широкомасштабная акция протеста из-за задержания противников ратификации инвестиционного соглашения с Россией.

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#абхазия
#переговоры
#оппозиция
#россия
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Оппозиция Абхазии заявила о бегстве президента
Лидер оппозиции Микаа: президент Абхазии Бжания сбежал
16 ноября 2024, 02:48

Фото: istockphoto/rarrarorro

Президент Абхазии Аслан Бжания сбежал. Об этом заявил один из лидеров оппозиции, герой Абхазии Леван Микаа, сообщает Telegram-канал «D News Абхазия».
По его словам, местонахождение главы государства неизвестно.

«Мы не можем найти тех людей, которые могут нам сказать, куда, в какую сторону [направился Бжания]», – заявил он.

В результате, Микаа добавил, переговоры между правительством и оппозицией закончились, и если президент до утра не выйдет на связь, то вопрос его отставки будет рассматривать парламент.

Ранее пресс-служба президента Абхазии подтвердила, что Бжания покинул столицу. После того, как ему был предъявлен ультиматум с требованием его отставки, политик переехал в свою родную деревню Тамыш. Кроме того, администрация Бжании опровергла слухи о том, что президент находится на российской военной базе.

12 ноября в Сухуми, Абхазия, началась широкомасштабная акция протеста из-за задержания противников ратификации инвестиционного соглашения с Россией.

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#абхазия
#президент
#переговоры
#оппозиция
#россия
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Зеленский ответил на слова Трампа о переговорах с Россией
Зеленский заявил о желании РФ уничтожить Украину после слов Трампа о переговорах
16 ноября 2024, 02:28

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский раскритиковал слова избранного президента Дональда Трампа о переговорах с Россией. Его цитирует «РБК-Украина».
Зеленский сомневается, что переговоры смогут разрешить конфликт.

«Просто переговоры ради переговоров, когда там сидит [президент РФ Владимир] Путин, не желающий окончания войны, ни к чему не приведут. Он хочет уничтожить Украину», – заявил он.

Глава государства считает, что необходимо «объединить мир вокруг Украины», чтобы у нее была сильная позиция. Он также призвал разработать план, который будет включать «дипломатические дискуссии» с Москвой.

Ранее стало известно, что Трамп намерен «посадить Россию и Украину за стол переговоров» в свой первый день пребывания на посту.

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#владимир зеленский
#украина
#переговоры
#дональд трамп
#сша
#россия
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Израиль нанес удар по ядерному центру Ирана
16 ноября 2024, 02:08

Фото: istockphoto/N Rotteveel

Во время атаки по Ирану израильские военные ударили по «Талегану-2» – объект, где хранилось оборудование для разработки ядерного оружия, пишет Axios со ссылкой на источник.
Расположенный в деревне Парчин недалеко от Тегерана объект, он расположен попал под обстрел под конец октября. Оборудование, хранящееся на его территории, предназначалось для разработки и испытаний пластиковых взрывчатых веществ, которые окружают уран в ядерном аппарате и необходимы для его детонации.

В статье отмечается, что за несколько месяцев до израильского нападения наблюдались «всеобщие опасения» по поводу действий Ирана на объекте.

26 октября Израиль нанес обещанный удар по Ирану. Нападение произошло в ответ на ракетный обстрел, нанесенный еврейскому государству 1 октября.

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#израиль
#иран
#ракетный удар
#ядерное оружие
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