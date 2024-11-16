Критиковавшие Трампа чиновники приготовились к арестам

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)
Американские чиновники, которые ранее критиковали избранного президента США Дональда Трампа, начали готовиться к возможным арестам. Об этом пишет The Guardian.
Политические оппоненты будущего главы США не исключают, что критиковавшие Трампа госслужащие подвергнутся «открытому насилию». В материале издания приводятся слова члена нижней палаты конгресса США от штата Калифорния Джареда Хаффмана, который сказал, что многие его коллеги живут в условиях «постоянной угрозы насилия» по отношению к ним и членам их семей.
Он также добавил, что «настали темные времена».
Напомним, Дональд Трамп набрал 312 голосов выборщиков против 226 у соперницы Камалы Харрис. Официально в должность президента США Трамп вступит 20 января 2025 года.
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Он также добавил, что «настали темные времена».
Напомним, Дональд Трамп набрал 312 голосов выборщиков против 226 у соперницы Камалы Харрис. Официально в должность президента США Трамп вступит 20 января 2025 года.
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Екатерина Коршунова