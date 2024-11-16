Трамп пожелал отсудить миллиарды долларов за критику в свой адрес

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Адвокат Дональда Трампа Эндрю Палцик направил New York Times (NYT) письмо с требованием компенсации в размере десяти миллиардов долларов за критику президента США и «ложные и дискредитирующие заявления» о нем. Об этом сообщает Columbia Journalism Review (CJR).
В письме адвоката, отправленном за неделю до выборов, говорится о статье Питера Бейкера «Для Трампа жизнь, полная скандалов, приближается к решающему моменту» от 20 октября и Майкла Шмидта «По мере приближения выборов Келли предупреждает, что Трамп будет править как диктатор» от 22 октября.
Адвокат обвинил газету в клевете в «промышленных масштабах» против политических оппонентов и работе на Демократическую партию США.
Ранее британское издание Mirror допустило, что Трамп отомстит своим критикам и преследователям.
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Адвокат обвинил газету в клевете в «промышленных масштабах» против политических оппонентов и работе на Демократическую партию США.
Ранее британское издание Mirror допустило, что Трамп отомстит своим критикам и преследователям.
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Александр Климов