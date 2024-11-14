Политолог Дудаков спрогнозировал политику Трампа в отношении РФ в 2025 году

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Политолог-американист Малек Дудаков предположил, что вновь избранный президент США Дональд Трамп, вступив в свои полномочия. В 2025 году попытается завершить конфликт на Украине, предложив России варианты мирных планов.
Если же договориться не получится, Трамп самоустранится от ситуации на Украине и переключит своё внимание на Китай, считает эксперт.
Ранее профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен заявил, что Украине и её соратникам нужно помнить, что их время на исходе.
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«Допускаю, что изначально Трамп предложит нам те или иные планы мирных переговоров. Если не удастся к чему-то прийти, Трамп просто самоустранится от ситуации. Скажет, что это проблема Европы, пускай европейцы платят за безопасность Украины, а он будет заниматься Китаем, Ираном и другими вопросами», — заявил в беседе с NEWS.ru Дудаков.
Ранее профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен заявил, что Украине и её соратникам нужно помнить, что их время на исходе.
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Мелисса Тимофеева