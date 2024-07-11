В Раде заявили о неисправности образцов западных систем ПВО

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Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая сообщила, что в связи с нехваткой запчастей для ремонта неисправных машин на Украине, приходится демонтировать детали с исправных автомобилей того же типа.
«Ситуация с ремонтами ужасающая, некоторые образцы западной техники [ПВО] уже все неисправны», — написала она в Telegram-канале.
Депутат Верховной Рады заявила, что на Украине для ремонта неисправных машин разбирают исправные аналоги, поэтому в армии всё меньше исправной техники. Такая техника перестаёт работать через пару месяцев после ремонта. Из-за такой ситуации Украина может потерять большинство систем ПВО по техническим причинам до конца года, если не будет систематизирована работа по ремонту и обслуживанию.
Она отметила, что у них небольшой запас ракет из-за скромных поставок со стороны партнёров. Сейчас на передовую отправляют военнослужащих из мобильных огневых групп ПВО. А на их места приходят потрепанные подразделения, которые были выведены для ротации.
Ранее Госсекретарь США Блинкен заявил о достаточности военной помощи Украине от Запада для удовлетворения её потребностей. Но до этого президент Украины Зеленский пожаловался, что обещанных систем ПВО для Киева недостаточно.
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