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В Верховной Раде раскритиковали ВВС Украины

Депутат Рады Безуглая сообщила о провалах ВВС Украины
07 июля 2024, 14:44
Фото: IStock/Oleh Yatskiv

Фото: IStock/Oleh Yatskiv

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая раскритиковала командование Военно-воздушных сил Украины. Она призвала его уйти в отставку после того, как ВС РФ уничтожили два ЗРК Patriot, сообщает AIF.ru
По ее словам, техника была уничтожена, поскольку командование воздушных сил не предпринимало никаких попыток скрыть ее и в принципе редко перемещало эти комплексы.
«Местное население знало, где оно (вооружение), и никаких мер не проводилось», — написала Безуглая в своих соцсетях.



Депутат раскритиковала ВВС и за то, что до сих пор спустя два года войны не было создано единого аналитического центра по выработке планов противодействия беспилотникам. ​Кроме того, генералы постоянно ​преувеличивают потери РФ, чтобы повысить свою статистику, ​заключила Безуглая.

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#вооружение
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#рф
Разведчики РФ без стрельбы взяли пленных ВСУ в Харьковской области
07 июля 2024, 14:46

Фото: iStock/Sinenkiy

Российские разведчики без единого выстрела взяли в плен две смены украинских военных и заняли опорный пункт ВСУ в глубине обороны в Харьковской области. Подробности операции рассказал командир танкового соединения с позывным Рубин. Об этом пишет ТАСС.
По словам офицера, задача была трудной – необходимо было зайти на 2,5 км вглубь обороны противника. Он отметил, что когда бойцы ВС РФ продвинулись на 700 метров, то забрали сначала четверых пленных и радиостанцию.

Рубин отметил, что российские военнослужащие «разыграли врага». На следующий день пришла смена ВСУ, которую также забрали в плен. Боец ВС РФ подчеркнул, что на его памяти это первое подобное задание.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Опубликовано видео с «загонной охотой» на украинскую БМП Bradley
Военкор Коц опубликовал видео с охотой на украинскую БМП Bradley
07 июля 2024, 14:05

Фото: iStock/dr_evil

Разведчики Самарского объединения подожгли американскую боевую машину пехоты Bradley, которой пользовались боевики ВСУ. Кадры опубликовал военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале.
На кадрах видно, как Bradley едет по полю, а потом в нее попадает снаряд. По словам военкора, ВСУ пытались отбить утерянные позиции, отправив экипаж Bradley с десантом.




Разведчики ВС РФ смогли их обнаружить и при помощи двух точных ударов FPV-дронов подожги бронеавтомобиль.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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#вс рф
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В Германии ВСУ предрекли поражение на одном направлении фронта
Welt: ВСУ на Донецком направлении грозит крупное поражение
07 июля 2024, 13:46

Фото: iStock/zabelin

Журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt заявил, что на Донецком направлении украинская армия находится в крайне трудном положении.
По его словам, из-за проблем на фронте, многие украинцы забили тревогу и призвали не допускать прорыва обороны. Особенно тяжелая ситуация для ВСУ, по мнению журналиста, сложилась в районе Торецка.

Прежде в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Чигари в Донецкой Народной Республике. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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ВС РФ освободили населенный пункт Чигари в ДНР
07 июля 2024, 13:28

Фото: iStock/Anton_Sokolov

ВС РФ освободили населенный пункт Чигари в Донецкой Народной Республике, об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве также сообщили, что подразделения Центральной группировки ВС РФ нанесли поражение формированиям пяти бригад ВСУ. Кроме того, ВС РФ ударили по авиатехнике на аэродроме базирования, уничтожили две пусковые установки ЗРК Patriot и радар Giraffe.

В результате работы российской армии по военным целям, поражены 14 складов боеприпасов ВСУ.

За минувшие сутки ВС РФ перехватили три управляемые авиационные бомбы Hammer французского производства, два реактивных снаряда HIMARS производства США и 31 беспилотный летательный аппарат.

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#минобороны рф
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На Украине рассказали, что обсуждают солдаты ВСУ в окопах
«Страна.ua»: солдаты ВСУ обсуждают коррупцию на Украине и Bugatti Зеленской
07 июля 2024, 13:28

Фото: iStock/Atstock Productions

Солдаты ВСУ на фронте обсуждают повальную коррупцию в стране и автомобиль Bugatti Елены Зеленской. Об этом информирует журналист Артем Ильин, передает издание «Страна.ua».
В соцсетях журналист отмечает, что «достаточно большая часть украинцев открыто заявляет», что за последнее время государство не дало ничего, кроме «калашмата» и задаются вопросом, для чего быть патриотами. Также в рядах украинской армии помимо вопроса коррупции обсуждается слух о том, что жена Владимира Зеленского Елена якобы приобрела спорткар Bugatti Tourbillo.

Ильин подчеркнул, что теряется и не понимает, что отвечать людям.

Ранее президент страны Никос Христодулидис заявил, что власти Республики Кипр проверяют информацию о якобы принадлежащем президенту Украины Владимиру Зеленскому отеле в северной части острова.

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#автомобиль
#государство
#всу
#украина
#коррупция
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«Путинская угроза»: ушедший на СВО журналист рассказал о настроениях среди солдат ВСУ
Киевский журналист Ильин рассказал о настроениях солдат ВСУ
07 июля 2024, 12:53

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Украинский журналист Артем Ильин, проходящий службу в рядах ВСУ, рассказал о настроениях сослуживцев, приводит его слова издание «Страна».
Он отметил, что многие из тех, кто несет службу в одном подразделении с ним, родом из сельских регионов западной части Украины.

Ильин рассказал, что солдаты ВСУ винят государство в том, что оно ничего не дает гражданам, в то время как уровень коррупции в стране стремительно растет.

При этом журналист отметил, что на мотивацию бойцов влияют разговоры о «путинской угрозе», которая распространяется на Украине более 10-ти лет.

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#государство
#всу
#украина
#владимир путин
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Военкор извинился перед чеченцами после того, как назвал бойцов «Ахмата» тиктокерами
Baza: Военкор Романов извинился перед чеченцами за оскорбление бойцов «Ахмата»
07 июля 2024, 12:46

Фото: iStock/Dmitry Belyaev

Военкор Владимир Романов назвал батальон «Ахмат» тиктокерами и заявил, что они стоят не на границе, а за срочниками. Через 2 дня он выпустил видео с извинениями. Об этом информирует Telegram-канал Baza.
Первый ролик Романов записал 5 июля, в нем он сообщил о текущей ситуации на линии боевого соприкосновения. Перейдя к описанию обстановки в Белгородской области, он сказал, что «на границе стоят срочники, а тиктокеры находятся за ними».

Спустя несколько дней мнение блогера Романова поменялось. Мужчина снял новое видео в котором рассказал, что имел возможность побеседовать с командиром подразделения «Ахмат» и понял, что был не прав.

По словам Романова, он доверился фейковой информации, которая была дана ему из других источников. Он также принес свои извинения не только подразделению, но и подписчикам.

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#спецоперация
#вс рф
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Минэнерго Украины сообщило о повреждении электроподстанции в Никополе
07 июля 2024, 11:54

Фото: iStock/vladj55

В результате взрыва в Никополе Днепропетровской области Украины обесточена подстанция. Об этом Министерство энергетики страны сообщило в своем телеграм-канале.
«В Днепропетровщине в результате обстрела города Никополь была обесточена подстанция», — заявили в ведомстве.

Также сообщается, что после повреждения объекта, обесточенными оказались учреждения городской инфраструктуры и ряд частных объектов.

В Минобороны РФ информацию об ударах по военным целям на Украине до настоящего времени не комментировали.

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#минобороны рф
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#запорожье
#украина
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В Киеве сожгли автомобиль украинского военного
«Страна»: в Киеве ночью сожгли автомобиль украинского военного
07 июля 2024, 11:18

Фото: iStock/trikolor

Неизвестные ночью в Киеве сожгли автомобиль украинского военного. Об этом пишет издание «Страна» в Telegram-канале.
Уточняется, что машина с военной символикой была припаркована во дворе. По данным украинских средств массовой информации, на Украине начали поджигать автомобили солдат, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что из-за произвола военкоматов украинцы все чаще прибегают к «спорным действиям». Накануне был зафиксирован случай нападения на сотрудников военкомата в селе Ворохта.

Напомним, на Украине с февраля 2022 года введен режим всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.

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