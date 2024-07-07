В Верховной Раде раскритиковали ВВС Украины

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Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая раскритиковала командование Военно-воздушных сил Украины. Она призвала его уйти в отставку после того, как ВС РФ уничтожили два ЗРК Patriot, сообщает AIF.ru
По ее словам, техника была уничтожена, поскольку командование воздушных сил не предпринимало никаких попыток скрыть ее и в принципе редко перемещало эти комплексы.
Депутат раскритиковала ВВС и за то, что до сих пор спустя два года войны не было создано единого аналитического центра по выработке планов противодействия беспилотникам. Кроме того, генералы постоянно преувеличивают потери РФ, чтобы повысить свою статистику, заключила Безуглая.
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«Местное население знало, где оно (вооружение), и никаких мер не проводилось», — написала Безуглая в своих соцсетях.
Депутат раскритиковала ВВС и за то, что до сих пор спустя два года войны не было создано единого аналитического центра по выработке планов противодействия беспилотникам. Кроме того, генералы постоянно преувеличивают потери РФ, чтобы повысить свою статистику, заключила Безуглая.
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Олег Дикий