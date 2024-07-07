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Нардепа Украины обвинили в разглашении гостайны о проблемах в ВСУ

Экс-командир ВСУ Игнат: Безуглая раскрывает гостайну ВСУ
07 июля 2024, 15:18
Фото: IStock/Irina Piskova

Фото: IStock/Irina Piskova

Народный депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая разглашает составляющую государственную тайну информацию о тяжелом положении армии Украины. Об этом заявил бывший представитель командования Воздушных сил (ВС) ВСУ Юрий Игнат на своей странице в Facebook.*
«У этого человека есть допуск к государственной тайне высочайшего уровня. Но все эти тайны, которые скрывают массу проблем в украинском оборонном секторе, Безуглая в той или иной степени использует в публичных сообщениях», — написал он.

Игнат призвал обсуждать подобные вопросы в закрытых заседаниях парламента и попросил Государственное бюро расследований провести проверку в отношении Безуглой.



Накануне депутат высказалась за отставку командования ВВС Украины после того как ВС РФ уничтожили два ЗРК Patriot. По ее мнению, это случилось из-за того что комплексы не перемещались с места на место и почти не маскировалось, отчего даже местное население знало о его местоположении. Кроме того, она обвинила украинских генералов в завышениях потерь России.

Ранее сообщалось о том, что российским разведчикам удалось взять опорный пункт ВСУ и захватить в плен две смены ​украинских боевиков, не сделав ни одного выстрела. Это удалось сделать, ​зайдя на 2,5 километра вглубь украинских позиций.


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#всу
#вс рф
#депутат
Губернатор рассказал о ходе эвакуации в Воронежской области
Гусев: около 50 человек находятся в ПВР из-за ЧС в Воронежской области
07 июля 2024, 16:08

Фото: iStock/Harry Wedzinga

Губернатор Александр Гусев написал в своем Telegram-канале, что в пункты временного размещения прибыли 50 человек из Подгоренского района Воронежской области, где ввели режим ЧС после ночной атаки дронов.
В пунктах организовано питание и медицинская помощь. Уточняется, что часть граждан поехали к родственникам.

По словам Гусева, двух пожилых женщин госпитализировали. Глава региона призвал местных жителей сохранять спокойствие и следовать рекомендациям властей.

Напомним, пожар произошел на одном из складов в Воронежской области после атаки украинских дронов. В Подгоренском районе началась детонация взрывоопасных объектов. В результате вражеской атаки никто не пострадал. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации.

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#воронежская область
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Украинский берег пограничной реки Тисы обнесли колючей проволокой
07 июля 2024, 15:53

Фото: iStock/Shynearwitch

Забор из колючей проволоки возведен на украинском берегу пограничной реки Тисы. Об этом информирует издание «Страна».
Ролик, который опубликовал источник, видны проволочные заграждения на обочине дороги вдоль зарослей у берега реки. Примечательно, что накануне Госпогранслужба Украины сообщила о задержании четырех мужчин, которые на надувных кругах пытались по реке Тиса сбежать в другую страну.

Напомним, в прошлом месяце количество погибших уклонистов, найденных в реке Тиса на границе с Румынией, достигло тридцати пяти. Военнообязанные пытаются сбежать из страны через «реку смерти» от массового призыва в ряды ВСУ. На Украине с февраля 2022 года введен режим всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.

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Лавров прокомментировал атаку ВСУ на Севастополь
Лавров: ракеты ВСУ не полетели бы на Севастополь без прямого участия США
07 июля 2024, 15:20

Фото: сайт Кремля

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что запущенные ВСУ ракеты не могли бы достичь, в том числе, Севастополя, без прямого участия США и наведения. Об этом Лавров сообщил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, видео опубликовано в Telegram-канале.
По словам Лаврова, в НАТО и США продолжают говорит о том, что не принимают участия в украинском противостоянии. По словам главы ведомства, «это плохая мина при плохой игре».

Лавров заключил, что в обозримом будущем скоро станет известно об ответе России.

Напомним, 23 июня текущего года украинские войска атаковали Севастополь оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства. Российские системы ПВО сбили четыре ракеты над акваторией Чёрного моря, но обломки упали в прибрежной полосе. В результате удара пострадали 124 человек, трое погибли — один взрослый и двое детей.

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Разведчики РФ без стрельбы взяли пленных ВСУ в Харьковской области
07 июля 2024, 14:46

Фото: iStock/Sinenkiy

Российские разведчики без единого выстрела взяли в плен две смены украинских военных и заняли опорный пункт ВСУ в глубине обороны в Харьковской области. Подробности операции рассказал командир танкового соединения с позывным Рубин. Об этом пишет ТАСС.
По словам офицера, задача была трудной – необходимо было зайти на 2,5 км вглубь обороны противника. Он отметил, что когда бойцы ВС РФ продвинулись на 700 метров, то забрали сначала четверых пленных и радиостанцию.

Рубин отметил, что российские военнослужащие «разыграли врага». На следующий день пришла смена ВСУ, которую также забрали в плен. Боец ВС РФ подчеркнул, что на его памяти это первое подобное задание.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
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#плен
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В Верховной Раде раскритиковали ВВС Украины
Депутат Рады Безуглая сообщила о провалах ВВС Украины
07 июля 2024, 14:44

Фото: IStock/Oleh Yatskiv

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая раскритиковала командование Военно-воздушных сил Украины. Она призвала его уйти в отставку после того, как ВС РФ уничтожили два ЗРК Patriot, сообщает AIF.ru
По ее словам, техника была уничтожена, поскольку командование воздушных сил не предпринимало никаких попыток скрыть ее и в принципе редко перемещало эти комплексы.
«Местное население знало, где оно (вооружение), и никаких мер не проводилось», — написала Безуглая в своих соцсетях.

Депутат раскритиковала ВВС и за то, что до сих пор спустя два года войны не было создано единого аналитического центра по выработке планов противодействия беспилотникам. ​Кроме того, генералы постоянно ​преувеличивают потери РФ, чтобы повысить свою статистику, ​заключила Безуглая.

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#рф
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Опубликовано видео с «загонной охотой» на украинскую БМП Bradley
Военкор Коц опубликовал видео с охотой на украинскую БМП Bradley
07 июля 2024, 14:05

Фото: iStock/dr_evil

Разведчики Самарского объединения подожгли американскую боевую машину пехоты Bradley, которой пользовались боевики ВСУ. Кадры опубликовал военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале.
На кадрах видно, как Bradley едет по полю, а потом в нее попадает снаряд. По словам военкора, ВСУ пытались отбить утерянные позиции, отправив экипаж Bradley с десантом.




Разведчики ВС РФ смогли их обнаружить и при помощи двух точных ударов FPV-дронов подожги бронеавтомобиль.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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#вс рф
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В Германии ВСУ предрекли поражение на одном направлении фронта
Welt: ВСУ на Донецком направлении грозит крупное поражение
07 июля 2024, 13:46

Фото: iStock/zabelin

Журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt заявил, что на Донецком направлении украинская армия находится в крайне трудном положении.
По его словам, из-за проблем на фронте, многие украинцы забили тревогу и призвали не допускать прорыва обороны. Особенно тяжелая ситуация для ВСУ, по мнению журналиста, сложилась в районе Торецка.

Прежде в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Чигари в Донецкой Народной Республике. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сво
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ВС РФ освободили населенный пункт Чигари в ДНР
07 июля 2024, 13:28

Фото: iStock/Anton_Sokolov

ВС РФ освободили населенный пункт Чигари в Донецкой Народной Республике, об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве также сообщили, что подразделения Центральной группировки ВС РФ нанесли поражение формированиям пяти бригад ВСУ. Кроме того, ВС РФ ударили по авиатехнике на аэродроме базирования, уничтожили две пусковые установки ЗРК Patriot и радар Giraffe.

В результате работы российской армии по военным целям, поражены 14 складов боеприпасов ВСУ.

За минувшие сутки ВС РФ перехватили три управляемые авиационные бомбы Hammer французского производства, два реактивных снаряда HIMARS производства США и 31 беспилотный летательный аппарат.

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#минобороны рф
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На Украине рассказали, что обсуждают солдаты ВСУ в окопах
«Страна.ua»: солдаты ВСУ обсуждают коррупцию на Украине и Bugatti Зеленской
07 июля 2024, 13:28

Фото: iStock/Atstock Productions

Солдаты ВСУ на фронте обсуждают повальную коррупцию в стране и автомобиль Bugatti Елены Зеленской. Об этом информирует журналист Артем Ильин, передает издание «Страна.ua».
В соцсетях журналист отмечает, что «достаточно большая часть украинцев открыто заявляет», что за последнее время государство не дало ничего, кроме «калашмата» и задаются вопросом, для чего быть патриотами. Также в рядах украинской армии помимо вопроса коррупции обсуждается слух о том, что жена Владимира Зеленского Елена якобы приобрела спорткар Bugatti Tourbillo.

Ильин подчеркнул, что теряется и не понимает, что отвечать людям.

Ранее президент страны Никос Христодулидис заявил, что власти Республики Кипр проверяют информацию о якобы принадлежащем президенту Украины Владимиру Зеленскому отеле в северной части острова.

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#всу
#украина
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