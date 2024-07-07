Нардепа Украины обвинили в разглашении гостайны о проблемах в ВСУ

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Народный депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая разглашает составляющую государственную тайну информацию о тяжелом положении армии Украины. Об этом заявил бывший представитель командования Воздушных сил (ВС) ВСУ Юрий Игнат на своей странице в Facebook.*
«У этого человека есть допуск к государственной тайне высочайшего уровня. Но все эти тайны, которые скрывают массу проблем в украинском оборонном секторе, Безуглая в той или иной степени использует в публичных сообщениях», — написал он.
Игнат призвал обсуждать подобные вопросы в закрытых заседаниях парламента и попросил Государственное бюро расследований провести проверку в отношении Безуглой.
Накануне депутат высказалась за отставку командования ВВС Украины после того как ВС РФ уничтожили два ЗРК Patriot. По ее мнению, это случилось из-за того что комплексы не перемещались с места на место и почти не маскировалось, отчего даже местное население знало о его местоположении. Кроме того, она обвинила украинских генералов в завышениях потерь России.
Ранее сообщалось о том, что российским разведчикам удалось взять опорный пункт ВСУ и захватить в плен две смены украинских боевиков, не сделав ни одного выстрела. Это удалось сделать, зайдя на 2,5 километра вглубь украинских позиций.
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Олег Дикий