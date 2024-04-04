Кризис на Украине может выйти за рамки страны

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Украинский кризис может выйти за рамки страны после соответствующих действий даже одной из стран НАТО. Так считает замглавы МИД Александр Грушко. Его слова передаёт РИА Новости.
Он пояснил, что заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину указывают на готовность усилить эскалацию конфликта.
Накануне стало известно, что французский лидер Эммануэль Макрон сообщил, что не намерен обращаться к НАТО, если по его войскам в зоне СВО будет нанесен удар.
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«В результате авантюрных действий даже одной-двух стран - членов НАТО украинский кризис может выйти за свои географические рамки и приобрести совершенно иной масштаб», — заявил Грушко.
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Элина Позднякова