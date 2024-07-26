Кризис на Украине не должен портить отношения США и Китая, заявил посол Се Фэн

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Продолжающийся украинский кризис не должен становиться проблемой в отношениях между США и Китаем, поскольку такой конфликт между двумя великими державами привёл бы к невообразимым последствиям. Об этом заявил посол Китая в Вашингтоне Се Фэн на торжественном приёме, посвящённом 97-летию со дня создания Китайской народно-освободительно армии.
Он подчеркнул, что Китаю и США необходимо ценить мир и следовать пути отказа от конфронтации, потому что процесс становления отношений между государствами исторически давался трудно.
Се Фэн добавил, что любой конфликт между Пекином и Вашингтоном привёл бы к невообразимым последствиям как для обеих стран, так и для всего мира.
В заключение дипломат отметил, что Пекин делает выбор в пользу открытости и глобального сотрудничества, а также выразил надежду на то, что Вашингтон будет работать в том же направлении.
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Се Фэн добавил, что любой конфликт между Пекином и Вашингтоном привёл бы к невообразимым последствиям как для обеих стран, так и для всего мира.
В заключение дипломат отметил, что Пекин делает выбор в пользу открытости и глобального сотрудничества, а также выразил надежду на то, что Вашингтон будет работать в том же направлении.
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Анастасия Чинкова