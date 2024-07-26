Менон: поддержка Украины не является приоритетом Трампа, для него угроза — Китай

Фото: сайт Дональда Трампа
Дональд Трамп не считает своим приоритетом военную поддержку Украины, главную угрозу для США, по его мнению, несет не Россия, а Китай. Об этом пишет американский политолог Раджан Менон в материале для британской газеты The Guardian. Кандидата не устраивает вооружение чужой страны за счет бюджета, пока та не может выиграть в конфликте, говорится в сообщении.
«По мнению Трампа, выкачивание денег из бюджета ради вооружения Украины в войне, которую та не может выиграть, не отвечает национальным интересам США, в то время как эти средства стоило бы потратить на насущные нужды внутри страны и предотвращение реальных внешнеполитических угроз.», — считает Менон.Он добавил, что для Трампа Китай в приоритете, так как он читает эту страну главным врагом для США.
Политолог допускает, что Трамп может продолжить поддерживать Украину, чтобы ее поражение не ударило по престижу президента США, однако многие его высказывания все же говорят об обратном.
«Трампа глубоко заботит общественное мнение, но маловероятно, что это изменит его взгляды на Украину. За исключением затяжных войн или после террористических атак (таких как 11 сентября), американцы не зацикливаются на внешней политике; и, как правило, это не оказывает сильного влияния на их голоса», — заключил аналитик.Ранее телеканал Fox News сообщил, что Дональд Трамп заявил главе киевского режима Владимиру Зеленскому, что конфликт с РФ пора заканчивать.
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