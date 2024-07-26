Менон: поддержка Украины не является приоритетом Трампа, для него угроза — Китай

Дональд Трамп не считает своим приоритетом военную поддержку Украины, главную угрозу для США, по его мнению, несет не Россия, а Китай. Об этом пишет американский политолог Раджан Менон в материале для британской газеты The Guardian. Кандидата не устраивает вооружение чужой страны за счет бюджета, пока та не может выиграть в конфликте, говорится в сообщении.