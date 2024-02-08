Посол России во Франции заявил о кризисе западной дипломатии

Фото: РИА Новости/Ирина Калашникова
В последние годы западные страны утратили способность к конструктивной дипломатии, заменив ее на мегафонную политику, считает посол России в Париже Алексей Мешков. В его словах отразилась озабоченность по поводу отсутствия диалога и совместного поиска решений, что приводит к серьезным последствиям как на международном, так и на двустороннем уровне.
Последние десятилетия характеризовались разрушением традиционного представления о дипломатии, которая должна сочетать в себе науку и искусство. Вместо этого, как утверждает дипломат, западные страны стали пропагандировать подход, основанный на одностороннем заявлении и отказе от конструктивного диалога.
Эта тенденция особенно заметна во взаимоотношениях с Россией, где отсутствие регулярного контакта между ведущими политическими фигурами приводит к упущению возможностей для согласования общих решений.
В итоге отсутствие конструктивного диалога и механизмов совместной работы ставят под угрозу стабильность и безопасность на мировой арене, подчеркивает посол. Вместо этого, международные отношения превращаются в спорадические встречи и зачитывание готовых лозунгов, лишенных действенности в решении реальных проблем.
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«Можно говорить о кризисе западной дипломатии. Дело в том, что последние тридцать лет американцы занимались тем, что разрушали вообще само понятие «дипломатия». Дипломатия, она имеет два лица: это наука, с одной стороны, и искусство, с другой. Это все было выкорчевано сначала американцами, потом к ним присоединились западные европейцы. Сегодня это мегафонная дипломатия а-ля Геббельс: тебя не слушают, с тобой не готовы что-то обсудить. С тобой встречаются, по бумажке зачитывают какие-то лозунги – и на этом все, дискуссия заканчивается. Если говорить о западной дипломатии, сегодня это, конечно, серьезный кризис, и таких мастодонтов, как (экс-госекретарь США Генри) Киссинджер, еще поискать», — сказал Мешков.
«Последствия очень серьезные, потому что нету диалога, нету возможности совместно вырабатывать какие-то решения, ведь признаки такой болезни сначала появились в международных организациях. Там работа начала делиться на две части: кулуарная работа, когда еще о чем-то можно было договориться. А потом все садились за круглый стол, каждый говорил о своем, и никто его не слушал. Он сказал и вышел из зала. С этой точки зрения особую ценность имела двусторонняя дипломатия, а сейчас она превратилась в то же самое: спорадические встречи и зачитывание методичек», – отметил посол, , сообщают РИА Новости.
В итоге отсутствие конструктивного диалога и механизмов совместной работы ставят под угрозу стабильность и безопасность на мировой арене, подчеркивает посол. Вместо этого, международные отношения превращаются в спорадические встречи и зачитывание готовых лозунгов, лишенных действенности в решении реальных проблем.
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Маруняк Сергей Дмитриевич