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Посол России во Франции заявил о кризисе западной дипломатии

Посол Мешков: Запад больше не может вырабатывать решения, это кризис дипломатии
08 февраля 2024, 10:03
Фото: РИА Новости/Ирина Калашникова

Фото: РИА Новости/Ирина Калашникова

В последние годы западные страны утратили способность к конструктивной дипломатии, заменив ее на мегафонную политику, считает посол России в Париже Алексей Мешков. В его словах отразилась озабоченность по поводу отсутствия диалога и совместного поиска решений, что приводит к серьезным последствиям как на международном, так и на двустороннем уровне.
Последние десятилетия характеризовались разрушением традиционного представления о дипломатии, которая должна сочетать в себе науку и искусство. Вместо этого, как утверждает дипломат, западные страны стали пропагандировать подход, основанный на одностороннем заявлении и отказе от конструктивного диалога.
«Можно говорить о кризисе западной дипломатии. Дело в том, что последние тридцать лет американцы занимались тем, что разрушали вообще само понятие «дипломатия». Дипломатия, она имеет два лица: это наука, с одной стороны, и искусство, с другой. Это все было выкорчевано сначала американцами, потом к ним присоединились западные европейцы. Сегодня это мегафонная дипломатия а-ля Геббельс: тебя не слушают, с тобой не готовы что-то обсудить. С тобой встречаются, по бумажке зачитывают какие-то лозунги – и на этом все, дискуссия заканчивается. Если говорить о западной дипломатии, сегодня это, конечно, серьезный кризис, и таких мастодонтов, как (экс-госекретарь США Генри) Киссинджер, еще поискать», — сказал Мешков.


Эта тенденция особенно заметна во взаимоотношениях с Россией, где отсутствие регулярного контакта между ведущими политическими фигурами приводит к упущению возможностей для согласования общих решений.
«Последствия очень серьезные, потому что нету диалога, нету возможности совместно вырабатывать какие-то решения, ведь признаки такой болезни сначала появились в международных организациях. Там работа начала делиться на две части: кулуарная работа, когда еще о чем-то можно было договориться. А потом все садились за круглый стол, каждый говорил о своем, и никто его не слушал. Он сказал и вышел из зала. С этой точки зрения особую ценность имела двусторонняя дипломатия, а сейчас она превратилась в то же самое: спорадические встречи и зачитывание методичек», – отметил посол, , сообщают РИА Новости.

В итоге отсутствие конструктивного диалога и механизмов совместной работы ставят под угрозу стабильность и безопасность на мировой арене, подчеркивает посол. Вместо этого, международные отношения превращаются в спорадические встречи и зачитывание готовых лозунгов, лишенных действенности в решении реальных проблем.

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«Критическая точка войны»: Байден сделал шокирующее заявление по Украине
Байден: Украина находится в критической точке войны
08 февраля 2024, 11:42

Фото: сайт Кремля

Президент США Джо Байден заявил, что сейчас Украина переживает «критическую точку войны», в то время как Вашингтон отступает назад. Его слова передает Bloomberg.
По словам Байдена, президент России Владимир Путин «наступает на пятки».

«И что мы делаем? Отступаем назад?», - рассуждает Байден.

По его словам, у Украины заканчиваются запасы боеприпасов и оружия, при этом уже весной ожидается активизация боевых действий.

Байден также отметил, что США являются основной нацией, и если Америка отойдет от событий в мире, то неизвестно, что произойдет на Ближнем Востоке, в Азии и на Украине.

Напомним, по данным исследовательской организации Rasmussen Reports, почти две трети американцев считают, что у Джо Байдена все сильнее снижаются умственные способности.

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В Госдуме предложили признавать нежелательными государственные организации
Пискарёв: госструктуры могут войти в список нежелательных организаций
08 февраля 2024, 11:35

Фото: iStock/Oleg Elkov

В Госдуме разработали поправки о возможности признания нежелательными государственные и международные организации, а не только неправительственные компании. Об этом сообщил депутат Думы Василий Пискарёв.
По его словам, появилась информация о том, что иностранные организации с участием государственных органов других государств ведут деятельность, угрожающую безопасности России.

В связи с этим, было принято решение признавать нежелательными и такие категории организаций.

Соответствующие изменения будут внесены в Уголовный кодекс РФ и Кодекс административных нарушений РФ.

При этом, нововведения не затронут международные организации, членом которых является Россия, а также тех, которые входят в структуру госорганов.

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#госдума
#запрет
#компании
#россия
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Путин поздравил Алиева с победой на внеочередных выборах в президенты Азербайджана
Путин поздравил Алиева с победой на внеочередных президентских выборах
08 февраля 2024, 11:31

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин поздравил главу Азербайджана Ильхама Алиева с победой на внеочередных президентских выборах, об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
«В ходе телефонного разговора Президент Российской Федерации Владимир Путин тепло поздравил Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с убедительной победой на внеочередных президентских выборах и пожелал ему новых успехов в работе на столь высоком государственном посту», — сообщили в пресс-службе Кремля.

​Отмечается, что главе Азербайджана также была отправлена поздравительная телеграмма.

Напомним, Ильхам Алиев одержал сокрушительную победу на президентских выборах, набрав 92,1% голосов избирателей. Этот пост он занимает уже в четвёртый раз. До этого главой Азербайджана был его отец Гейдар Алиев, которого дважды избирали президентом Республики — в 1993 и 1998 годах.

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#азербайджан
#владимир путин
#выборы
#президент
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Великобритания собирается утилизировать аппараты ИВЛ, несмотря на запрос Украины
FT: Британия утилизирует аппараты ИВЛ, несмотря на запрос Киева
08 февраля 2024, 11:17

Фото: iStock/PhonlamaiPhoto

Британские власти собираются утилизировать оставшееся после пандемии коронавируса реанимационное оборудование для поддержания дыхания, несмотря на просьбу Украины отдать им часть ИВЛ. Об этом пишет газета Financial Times.
Отмечается, что украинские власти сделали запрос в Великобританию с просьбой предоставить им две тысячи аппаратов искусственного дыхания. Однако правительство страны планирует утилизировать все ИВЛ в следующем месяце.

При этом издание отмечает, что министерство здравоохранения Великобритании дало объяснение. По их словам, аппараты разрабатывались по срочному госконтракту и не получили европейские сертификаты соответствия. Поэтому, прежде чем отправлять их на Украину, необходимо убедиться в готовности Киева принять устройства без маркировки о соответствии требованиям директив Евросоюза.

Вместе с тем, украинский чиновник заявил изданию, что страна готова принять любое медицинское оборудование в связи с его острой нехваткой.

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#великобритания
#украина
#медицинское оборудование
#утилизация
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В России предложили учредить награды за гуманитарную помощь в рамках спецоперации
Миронов предложил учредить награды за гумпомощь в рамках СВО
08 февраля 2024, 10:18

Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

Председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов предложил учредить знак отличия «За участие в гуманитарной помощи специальной военной операции» и медаль «За гуманитарную помощь специальной военной операции». Соответствующее обращение он направил президенту России Владимиру Путину.
Отмечается, что награды получат люди, осуществлявшие организацию, доставку и сбор гуманитарной помощи, а также проявившие особые заслуги при оказании помощи СВО.

Миронов подчеркнул, что во время проведения спецоперации регионы России активно помогали жителям пострадавших при боевых действиях регионов и военным. Россияне на разных уровнях организовывали доставку необходимых товаров в зону СВО и новые регионы страны.

Председатель партии заявил, что учреждение таких наград позволит продолжить развитие и укрепление гуманитарной помощи и благотворительности в России. Также это сплотит общество, сделает его патриотично настроенным.

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#награды
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Американский Сенат решил не выделять средства на помощь Украине и Израилю
Сенат США отклонил законопроект о помощи Украине и Израилю
08 февраля 2024, 10:08

Фото: iStock/Mikhail Makarov

Сенат Соединённых Штатов отклонил законопроект о выделении средств на помощь Украине, Израилю и на защиту границ страны от мигрантов, об этом стало известно по результатам голосования.
Напомним, 5 февраля Сенат Соединённых Штатов Америки подготовил документ, в котором предлагалось выделить 118,3 миллиардов долларов, 60,06 из которых должны были пойти на помощь Вооружённым силам Украины, 14,1 — Израилю, и всего лишь 20,2 миллиарда — на защиту американских границ от нелегальных мигрантов.

В результате, законопроект поддержали 49 сенаторов, 50 выступили против. При этом, для одобрения проекта за него должны проголосовать как минимум 60 сенаторов.

Против продолжения поддержки Киева в американском правительстве, в основном, выступает республиканская партия. По их мнению, страна должна обратить внимание на свои внутренние проблемы, такие, как защита границы.

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#сша
#украина
#израиль
#мигранты
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Байден заявил, что в 2021 году общался с умершим в 2017 году человеком
Байден заявил, что в 2021 году общался с канцлером Колем, который умер в 2017
08 февраля 2024, 09:52

Фото: РИА Новости/Стрингер

Американский лидер Джозеф Байден заявил, что в 2021 году общался с бывшим канцлером Германии Гельмутом Колем, который скончался в 2017 году, об этом пишет Bloomberg.
«И тогда Гельмут Коль повернулся ко мне и сказал: «Что бы вы сказали, господин президент, если бы взяли лондонскую Times и узнали, что тысяча человек взломала двери британского парламента, убила по пути нескольких полицейских, чтобы запретить премьер-министру вступить в должность», — рассказал Байден, выступая на благотворительном мероприятии в Нью-Йорке.

Бывший немецкий канцлер Гельмут Коль, о котором говорит Байден, скончался 16 июня 2017 года.

Как отметили в агентстве, президент Соединённых Штатов, вероятно, перепутал Коля с Ангелой Меркель, которая занимала пост канцлера ФРГ в 2021 году.

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#джозеф байден
#сша
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Посол Кузнецов заявил, что отношения России и Финляндии полностью разрушены
Посол Кузнецов: выборы президента Финляндии не улучшат отношения с Россией
08 февраля 2024, 09:38

Фото: iStock/Ruma Aktar

Двусторонние отношения России и Финляндии полностью разрушены. Изменить ситуацию не помогут даже выборы нового финского президента, заявил посол РФ в стране Павел Кузнецов в беседе с РИА Новости.
Он подчеркнул, что сейчас речь идёт уже не об ухудшении отношений между странами, а об их полном разрушении. К этому привела политика финских властей, которая нанесла такой ущерб, что уничтожила всё наработанное за десятилетия сотрудничества.

Кузнецов добавил, что в настоящее время остановлен любой политический диалог, разорваны деловые связи, нарушены контакты между регионами России и Финляндии, граница закрыта, а любое транспортное сообщение перекрыто.

Российский посол подчеркнул, что такая ситуация не наблюдалась никогда, даже в преддверии Второй мировой войны. При этом выборы президента Финляндии никак не повлияют на сотрудничество, о чём говорит общественно-политическая атмосфера в стране.

Напомним, что президентские выборы в Финляндии состоятся 11 февраля.

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#финляндия
#россия
#сотрудничество
#посол
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В Раде заявили о лжи украинских властей
Депутат Рады Геращенко: ложь властей Украины провоцирует конфликты
08 февраля 2024, 08:34

Фото: iStock/krblokhin

Депутат Верховной рады от оппозиционной «Европейской солидарности» Ирина Геращенко прокомментировала избиение женщинами трех человек на Западной Украине, одного из которых приняли за «наводчика» из военкомата.
Ранее украинское издание «Страна.ua» сообщало, что в поселке Космач в Ивано-Франковской области нападавшие посчитали одну из женщин «наводчицей», которая собирается сдавать их мужей. Они потребовали предъявить мобильный телефон, попытались вытащить украинку из автомобиля и ударили ее ребенка битой через приоткрытое окно.

«Жуткая история в Космаче - это результат параллельной реальности телемарафона, розовых пони на набережной Ялты, лжи о скорой победе, стравливания общества», - так написала Геращенко.

Она также отметила, что законопроект об ужесточении мобилизации приняли втихаря, без выступления президента страны Владимира Зеленского. Геращенко пояснила, что реакция украинцев будет неоднозначной, после того, как они узнают об административной ответственности за отсутствие в реестре для военнообязанных. И это после того, как им два года рассказывали о вере в ВСУ.

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#страны
#законопроект
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#мобилизация
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