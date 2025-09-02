Путин и Си Цзиньпин продолжили переговоры в узком составе за чашкой чая

02 сентября 2025, 09:14

Фото: iStock/Zerbor

Президент Российской Федерации Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин продолжили свои переговоры в узком составе в личной резиденции китайского лидера «Чжуннаньхай». Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.