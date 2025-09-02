Путин и Си Цзиньпин продолжили переговоры в узком составе за чашкой чая
Президент Российской Федерации Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин продолжили свои переговоры в узком составе в личной резиденции китайского лидера «Чжуннаньхай». Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.
На опубликованных кадрах видно, что лидеры двух стран обсуждают важные вопросы за чашкой чая. В мероприятии также приняли участие ключевые фигуры с российской стороны, включая министра иностранных дел Сергея Лаврова, заместителя руководителя администрации президента Максима Орешкина, помощника президента Юрия Ушакова и министра обороны Андрея Белоусова.
Ранее Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в более широком формате, обсуждая стратегические аспекты сотрудничества между Россией и Китаем.
Резиденция «Чжуннаньхай» является одним из исторически значимых дворцово-парковых комплексов в центре Пекина. Общая площадь комплекса составляет около 1 миллиона квадратных метров, а его застройка началась в X-XIII веках, завершившись в основном в период правления маньчжурской династии Цин (1644-1911).
